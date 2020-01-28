Посидели с огоньком: мужчина в запое поджег пенис своему собутыльнику

Зажигалка / УНИАН

Происшествие произошло еще в ноябре 2019-го в российской глубинке - в селе Харламово Омской области. Двое 57-летних мужчин решили всерьез заняться пьянством. Через некоторое время один из них уснул. Его собутыльник ощутил непреходящую скуку. Он подошел к спящему приятелю и, внезапно решив пошутить, чиркнул зажигалкой в районе его гениталий.

Синтетическая одежда моментально вспыхнула. После того как с пламенем удалось справиться, обалдевший мужчина и его друг-"юморист" решили продолжить пьянствовать. Через два дня, когда пострадавший вышел из запоя, он начал страдать от жуткий болей в гениталиях и отправился в больницу.

Врачи обнаружили, что у мужчины обгорели ягодицы, бедра, половые органы и часть ног. Сейчас он проходит лечение в ожоговом отделении.

Напомним, ранее врачи предупредили о жуткой болезни, бьющей по пенису и эрекции. До этого хирурги впервые сумели провести мужчине полную пересадку пениса и мошонки