Удар по стояку: врачи предупредили о жуткой болезни, бьющей по пенису и эрекции

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Искривление, уменьшение пениса и проблемы с эрекцией часто вызываются болезнью Пейрони.

Соответствующее сообщение опубликовано в издании GQ. Согласно исследованию американских ученых, болезнь Пейрони атакует преимущественно мужчин, преодолевших порог 40-летия.

Первейший признак заболевания - воспаление пениса. Далее начинается образование доброкачественной опухоли или бляшки. Из-за утолщения эректильная ткань не может полностью расширяться во время эрекции. Соответственно, из-за этого пенис искривляется на 90 градусов. Именно искривление пениса - самый распространенный симптом болезни.

Кроме того, часто наблюдаются уменьшение полового члена, серьезные проблемы с эрекцией, сужение провисание и другие весьма неприятные нарушения. Болезнь сопровождается сильными болями и регулярно отражается на психике мужчины.

Напомним, ранее врачи рассказали, как можно увеличить пенис. До этого ученые высчитали идеальный размер пениса.