Ученые раскрыли секрет древнейшей цивилизации в мире

Группа индийских, британских и датских ученых раскрыли принцип того, как Индская цивилизация, считающаяся древнейшей в мире, существовала без крупной водной артерии.

Об этом сообщается в специализированном издании "Nature Communications".

Во время своего расцвета (около 4,6-3,9 тысячи лет назад) Индская цивилизация существовала между системами Ганга-Джамны и Инда вдали от больших речных артерий.

Однако ученым удалось обнаружить крупный водный канал, который в те времена проходил через поселения цивилизации, а сейчас является частью современной реки Сатледж.

Проведенная специалистами датировка продемонстрировала, что канал около восьми тысяч лет назад изменил свой курс. Это и привело к серьезному сокращению наводнений и сделало важнейшим источником воды для индской цивилизации сезонные дожди.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный ученый назвал сроки исчезновения человечества.