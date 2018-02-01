В Финляндии сова мешала полиции ловить водителей-нарушителей: видео

В городе Тампере (Финляндия) сова прилетела и приземлилась прямо перед камерой системы видеонаблюдения, тем самым помешав полиции отслеживать водителей-нарушителей.

По словам финских правоохранителей, камера установлена перед тоннелем в центре города. Наглая сова села и закрыла собой значительную часть ее объектива, сообщает "ТСН".

Затем птица несколько минут "покрутилась" перед камерой и полетела вдаль. Финские полицейские не преминули выложить сделанную забавную видеозапись в интернет.

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