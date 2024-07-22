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Что делать, если укусила оса: советы опытных врачей

Анна Косик
22 июля 2024, 03:21
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Оса на первый взгляд не так опасно жалит, как пчела, однако это не так. Поэтому нужно знать, что помогает от укуса осы.
Укус осы, оса
Сколько длится боль от укуса осы и что помогает от нее избавиться / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Летний сезон сопровождается не только отдыхом, ассорти фруктов и ягод, но и активностью насекомых. Среди них одними из самых опасных считаются пчелы и осы, которые часто жалят людей.

Хотя многие думают, что в первую очередь нужно знать, как действовать при укусе пчелы, врачи говорят, что осы не менее опасны. Поэтому важно знать и то, что помогает от укуса осы.

Врач-аллерголог Анастасия Левченко в эфире телеканала "Киев24" рассказала, что прежде чем пробовать доставать жало, нужно обработать участок кожи антисептиком. Только после этого можно осторожно удалить жало с помощью пинцета или плоского предмета и охладить пораженный участок укуса. Аллерголог также не советует испытывать судьбу и ждать, что будет, если не вытащить жало после укуса осы. Ведь закончиться это может ухудшением состояния здоровья.

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Если вы долго не вытаскивали жало, или после всех манипуляций почувствовали подобное, скорее всего у вас аллергия. Ее симптомами могут быть: отек губ, глаз, сыпь, дискомфорт в груди, спазмы в животе, диарея, пониженное артериальное давление или обморок. Если вы чувствуете хотя бы один из этих симптомов, врачи советуют сразу же обращаться в медучреждение.

Что помогает от укуса осы в домашних условиях

Если у вас нет возможности выполнить вышеуказанные инструкции или добраться до ближайшей больницы, можно попробовать приложить вместо холода на пораженный участок солевой или содовый компресс, растворив 1 чайную ложку соды или соли в стакане чистой воды. Кроме этого стоит принять антигистаминное средство, даже если раньше у вас не было аллергических реакций, а главное - успокоиться, пить много воды или сладкого чая.

Сколько длится боль от укуса осы

В зависимости от реакции каждого отдельного организма, боль и отек может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Лишь у 10% людей развивается сильное покраснение и припухлость после укуса, которые будут рассасываться от 5 до 10 суток.

Что такое Киев24?

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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