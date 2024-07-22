Что делать, если укусила оса: советы опытных врачей

Оса на первый взгляд не так опасно жалит, как пчела, однако это не так. Поэтому нужно знать, что помогает от укуса осы.

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Сколько длится боль от укуса осы и что помогает от нее избавиться / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрин с видео

Летний сезон сопровождается не только отдыхом, ассорти фруктов и ягод, но и активностью насекомых. Среди них одними из самых опасных считаются пчелы и осы, которые часто жалят людей.

Хотя многие думают, что в первую очередь нужно знать, как действовать при укусе пчелы, врачи говорят, что осы не менее опасны. Поэтому важно знать и то, что помогает от укуса осы.

Врач-аллерголог Анастасия Левченко в эфире телеканала "Киев24" рассказала, что прежде чем пробовать доставать жало, нужно обработать участок кожи антисептиком. Только после этого можно осторожно удалить жало с помощью пинцета или плоского предмета и охладить пораженный участок укуса. Аллерголог также не советует испытывать судьбу и ждать, что будет, если не вытащить жало после укуса осы. Ведь закончиться это может ухудшением состояния здоровья.

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Если вы долго не вытаскивали жало, или после всех манипуляций почувствовали подобное, скорее всего у вас аллергия. Ее симптомами могут быть: отек губ, глаз, сыпь, дискомфорт в груди, спазмы в животе, диарея, пониженное артериальное давление или обморок. Если вы чувствуете хотя бы один из этих симптомов, врачи советуют сразу же обращаться в медучреждение.

Что помогает от укуса осы в домашних условиях

Если у вас нет возможности выполнить вышеуказанные инструкции или добраться до ближайшей больницы, можно попробовать приложить вместо холода на пораженный участок солевой или содовый компресс, растворив 1 чайную ложку соды или соли в стакане чистой воды. Кроме этого стоит принять антигистаминное средство, даже если раньше у вас не было аллергических реакций, а главное - успокоиться, пить много воды или сладкого чая.

Сколько длится боль от укуса осы

В зависимости от реакции каждого отдельного организма, боль и отек может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Лишь у 10% людей развивается сильное покраснение и припухлость после укуса, которые будут рассасываться от 5 до 10 суток.

Что такое Киев24? Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году. Учредитель - Киевский городской совет. Директор телеканала - Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев" по формату информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

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