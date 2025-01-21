Что сделать, чтобы обувь не скользила: два метода, которые спасут от травм

Вы узнаете:
- Как обезопасить свою обувь зимой от скольжения
- Для чего распылять на обувь лак для волос
Зимой из-за гололеда обычная прогулка может закончиться поездкой в травмпункт, а все из-за того, что часто подошва зимней обуви очень скользкая и любой шаг может закончиться неприятностью.
Однако Главред выяснил, что есть два простых метода, которые помогут устранить проблему скользкой обуви. Их в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дзяпко.
По ее словам, самый простой метод - это пластырь на тканевой основе. Чтобы обувь не скользила, нужно приклеить несколько полос пластыря на всю поверхность подошвы и обувь не будет скользить.
"Второй метод - это лак для волос. Нанесите его на сухую подошву и дайте высохнуть. Таким способом вода не будет намерзать на подошву и обувь не будет скользкой. Метод действенный, но не долговечный", - добавила блогерша.
Смотрите видео, что сделать с обувью, чтобы она не скользила:
@mariell.mari_ Сохраняй и пользуйся ? #лайфхак#лайфхаки#полезныесоветы#советыдлядома#идеидлядома#полезныесоветы#советыдляженщин♬ оригинальный звук - mariell.mari_
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Кто такая Мария Дзяпко?
Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.
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