Что сделать, чтобы обувь не скользила: два метода, которые спасут от травм

Зимой риск травмироваться возрастает из-за скользкой обуви, однако это можно легко исправить с помощью подручных материалов.

https://glavred.info/life/chto-sdelat-chtoby-obuv-ne-skolzila-dva-metoda-kotorye-spasut-ot-travm-10632695.html Ссылка скопирована

С помощью подручных материалов обувь перестанет скользить / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как обезопасить свою обувь зимой от скольжения

Для чего распылять на обувь лак для волос

Зимой из-за гололеда обычная прогулка может закончиться поездкой в травмпункт, а все из-за того, что часто подошва зимней обуви очень скользкая и любой шаг может закончиться неприятностью.

Однако Главред выяснил, что есть два простых метода, которые помогут устранить проблему скользкой обуви. Их в TikTok рассказала украинский блогер Мария Дзяпко.

видео дня

По ее словам, самый простой метод - это пластырь на тканевой основе. Чтобы обувь не скользила, нужно приклеить несколько полос пластыря на всю поверхность подошвы и обувь не будет скользить.

"Второй метод - это лак для волос. Нанесите его на сухую подошву и дайте высохнуть. Таким способом вода не будет намерзать на подошву и обувь не будет скользкой. Метод действенный, но не долговечный", - добавила блогерша.

Смотрите видео, что сделать с обувью, чтобы она не скользила:

Другие новости:

Кто такая Мария Дзяпко? Мария Дзяпко - украинский блогер, которая рассказывает в соцсетях о своей жизни, а также делится эффективными лайфхаками для ухода за домом. Ее страницу в TikTok облюбовали более 24 тысяч пользователей, а самое популярное видео набрало почти 700 тысяч просмотров.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред