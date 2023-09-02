Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

Порой в доме можно услышать необычные скребущие звуки, причем в самых неожиданных уголках комнаты. Настойчивое шуршание означает, что в жилище появились мелкие грызуны, и тогда люди начинают интересоваться, что делать, если в доме завелись мыши. Грызуны могут переносить различные инфекционные заболевания и портят мебель, поэтому их нужно выгонять. Мы расскажем вам, как это сделать.
Как сделать так, чтобы в доме не было мышей
Ультразвук
На рынке все время появляются новые ультразвуковые отпугиватели. Устройство считается простым, эффективным, экологичным и безопасным как для человека, так и для многих домашних животных (если у вас дома есть хомяки и шиншиллы, проконсультируйтесь с ветеринаром). Чтобы мыши не адаптировались к устройству, нужно регулярно менять частоту – от 20 до 70 кГц.
Как избавиться от мышей народными средствами
Древесная зола
Один из самых идеальных вариантов в борьбе с мышами. На лапках грызуна после контакта с золой ощущается дискомфорт, что ему очень не нравится. Также мышь не любит запах золы и старается бежать от места, где она его почувствовала.
Березовый деготь
Раствором березового дегтя советуют обрабатывать плинтуса, нижнюю часть мебели, а также пороги.
Эфирные масла полыни и мяты
Крысы и мыши очень не любят эти запахи, поэтому можно в маслах смочить тряпки и поместить их в норы, чтобы мыши бежали.
Ветки хвойных деревьев
Отпугивают мышей ветки деревьев хвойных пород и черной смородины. Их тоже раскладывают возле жилищ мышей, что очень не нравится грызунам.
Перец
Стручок горького перца оборачивается в газету и поджигается. Нужно, чтобы дым побыл в помещении, где грызуны, несколько дней. Мыши должны побежать из подвалов и кладовок.
Чеснок
Надо по углам или полкам разложить зубчики чеснока или веточки сухой ромашки и полить их несколькими каплями масла. Запах очень не понравится мышам.