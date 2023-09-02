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Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

Андрей Ганчук
2 сентября 2023, 05:30
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Чтобы узнать, что реально помогает от мышей, нужно попробовать использовать ультразвук или выгнать грызунов давно забытыми народными средствами.
Мышь
Дым горящего стручкового перца – запах, учуяв который, мыши побегут из вашего дома / depositphotos.com

Порой в доме можно услышать необычные скребущие звуки, причем в самых неожиданных уголках комнаты. Настойчивое шуршание означает, что в жилище появились мелкие грызуны, и тогда люди начинают интересоваться, что делать, если в доме завелись мыши. Грызуны могут переносить различные инфекционные заболевания и портят мебель, поэтому их нужно выгонять. Мы расскажем вам, как это сделать.

Как сделать так, чтобы в доме не было мышей

Ультразвук

На рынке все время появляются новые ультразвуковые отпугиватели. Устройство считается простым, эффективным, экологичным и безопасным как для человека, так и для многих домашних животных (если у вас дома есть хомяки и шиншиллы, проконсультируйтесь с ветеринаром). Чтобы мыши не адаптировались к устройству, нужно регулярно менять частоту – от 20 до 70 кГц.

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Как избавиться от мышей народными средствами

Древесная зола

Один из самых идеальных вариантов в борьбе с мышами. На лапках грызуна после контакта с золой ощущается дискомфорт, что ему очень не нравится. Также мышь не любит запах золы и старается бежать от места, где она его почувствовала.

Березовый деготь

Раствором березового дегтя советуют обрабатывать плинтуса, нижнюю часть мебели, а также пороги.

Эфирные масла полыни и мяты

Крысы и мыши очень не любят эти запахи, поэтому можно в маслах смочить тряпки и поместить их в норы, чтобы мыши бежали.

Ветки хвойных деревьев

Отпугивают мышей ветки деревьев хвойных пород и черной смородины. Их тоже раскладывают возле жилищ мышей, что очень не нравится грызунам.

Перец

Стручок горького перца оборачивается в газету и поджигается. Нужно, чтобы дым побыл в помещении, где грызуны, несколько дней. Мыши должны побежать из подвалов и кладовок.

Чеснок

Надо по углам или полкам разложить зубчики чеснока или веточки сухой ромашки и полить их несколькими каплями масла. Запах очень не понравится мышам.

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