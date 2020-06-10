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Пореченкова изгнали из рекламы Danone

10 июня 2020, 16:44

Пореченков рекламировал йогурт Актимель – из-за чего в Украине разгорелся скандал.

Данон и Пореченков - Danone избавилась от актера
Данон и Пореченков - Danone избавилась от актера / ТСН

Французская компания Danone решила прекратить транслировать свою рекламу с российским актером Михаилом Пореченковым после скандала в Украине.

"У меня для вас хорошие новости. Только что мне позвонил генеральный секретарь Danone (Франция) Матиас Вишера. Компания прекращает рекламную кампанию с участием Пореченкова. Быстрая и адекватная реакция. А вот теперь, когда аппетит уже не портят, приятного", – сообщил в Twitter посол Украины во Франции Олег Шамшур.

Напомним, Danone выпустила рекламу товара Актимель, в которой снялся Михаил Пореченков. Именно он в 2014-м стрелял из пулемета по бойцам ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.

После скандала в украинском филиале Danone заявили, что не могут влиять на рекламную политику компании в других странах, в том числе в РФ.

"Нам очень обидно по поводу сложившейся ситуации вокруг рекламы, транслируемой в российском медийном пространстве", ‒ заявили они.

После этого к решению вопроса подключились дипломаты. Сотрудники посольства Украины во Франции отметили, что "большой бизнес должен быть ответственным", а достижение прибыли не является поводом "забывать о морали".

реклама йогурт Михаил Пореченков новости Украины
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