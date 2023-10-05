Единственный рабочий способ: Клопотенко рассказал, как не плакать из-за лука

Льются слезы и щиплет глаза - всем знакомы эти чувства, когда пытаешься приготовить лук. Существует масса способов, которые обещают предотвращать слезы от лука, однако практически ни один из них не работает.
Известный в Украине повар Евгений Клопотенко рассказал, что делать, если щиплет глаза от лука.
Почему все плачут от лука
Слезы во время нарезания лука - это вполне нормалная реакция организма. Происходит она потому, что лезвие ножа разрушает лакриматоры - летучее содержимое цитоплазмы, которое раздражает слизистые оболочки человека. Именно по этому ощущается, как "режет" глаза и льются слезы.
Что нужно сделать чтобы лук не лез в глаза
Евгений Клопотенко - повар, известный на всю Украину. Эксперт рассказал, что для того, чтобы не ощущать дискомфорта во время шинковки лука, необходимо охладить и саму луковицу и нож в холодной воде, после чего правильно отрезать основание лука.
Вся концентрация вещества, которое вызывает слезы, содержится именно в основании, потому очень важно отпустить от него сантиметр, прежде чем приступать к нарезке.
Подробнее о том, как это делать смотрите в видео:
@klopotenko_chef Цибуля довела до сліз? ? так їй, а я розповім, що робити аби таке більше не повторилось. Цьом #порадиклопотенка#цибуля#сльози#тіктокукраїна♬ Yacht Club - MusicBox
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