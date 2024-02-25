Еще и полезное: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке сковороды

Отверстие в ручке сковороды - не просто удобный крючок для подвешивания.

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Для чего на самом деле нужно отверстие на ручке сковороды / Фото: скриншот YouTube

Всем известно, что отверстие в ручке сковороды предназначено для подвешивания и экономии места.

Но не все знают, но у этого отверстия есть еще одна весьма гениальная функция, которая делает процесс готовки еще более удобным, пишет французский портал Sante+.

Santé+ Magazine Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии. видео дня

Зачем дырка в ручке сковороды?

Отверстие в ручке сковороды - не просто удобный крючок для подвешивания. Главное его предназначение заключается в том, чтобы служить идеальным держателем для деревянной ложки во время готовки. Вставив ложку в это отверстие, вы легко решите проблему, где удобно разместить ее, избегая мазков на столешнице или крышке кастрюли.

Защита от царапин и долговечность

Использование деревянной ложки вместо металлических приборов является важным аспектом заботы о вашей сковороде. Деревянная ложка помогает предотвратить царапины на поверхности сковороды или кастрюли.

Это особенно актуально для посуды из нержавеющей стали, алюминия, натурального чугуна или керамики.

Таким образом, отверстие в ручке сковороды - это не просто декоративный элемент, а функциональное решение, сделанное для вашего удобства.

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