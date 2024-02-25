Еще и полезное: для чего на самом деле нужно отверстие на ручке сковороды

Всем известно, что отверстие в ручке сковороды предназначено для подвешивания и экономии места.
Но не все знают, но у этого отверстия есть еще одна весьма гениальная функция, которая делает процесс готовки еще более удобным, пишет французский портал Sante+.
Santé+ Magazine
Santé+ Magazine - это журнал, специализирующийся на советах по дому и небольших советах для повседневной жизни, журнал, который уже более десяти лет является частью франкоязычного ландшафта печатных СМИ. Первоначально журнал был доступен в печатном виде, но позже был выпущен в цифровой версии.
Зачем дырка в ручке сковороды?
Отверстие в ручке сковороды - не просто удобный крючок для подвешивания. Главное его предназначение заключается в том, чтобы служить идеальным держателем для деревянной ложки во время готовки. Вставив ложку в это отверстие, вы легко решите проблему, где удобно разместить ее, избегая мазков на столешнице или крышке кастрюли.
Защита от царапин и долговечность
Использование деревянной ложки вместо металлических приборов является важным аспектом заботы о вашей сковороде. Деревянная ложка помогает предотвратить царапины на поверхности сковороды или кастрюли.
Это особенно актуально для посуды из нержавеющей стали, алюминия, натурального чугуна или керамики.
Таким образом, отверстие в ручке сковороды - это не просто декоративный элемент, а функциональное решение, сделанное для вашего удобства.
Вам может быть интересно:
- Как посеять морковь, чтобы не прореживать - хитрый трюк с бутылкой
- Что можно сделать из пятилитровой баклажки: 5 поделок, которые упростят жизнь
- Земля и стаканчики с водой не нужны: как вырастить зеленый лук дома