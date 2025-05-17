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Этикет солнцезащитных очков: можно ли носить аксессуар на голове или на вырезе одежды

Анна Ярославская
17 мая 2025, 12:05обновлено 17 мая, 12:42
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Существуют несколько главных правил, связанных с ношением солнечных очков, и есть только одно условие, при котором вы можете их не снимать, общаясь с человеком.
Джамила Мусаева
Как правильно носить солнцезащитные очки по этикету / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Можно ли разговаривать с людьми в солнцезащитных очках
  • В каких случаях очки можно надеть на голову

Солнцезащитные очки есть практически у каждого человека, но не каждый знает, как правильно носить этот аксессуар по правилам этикета. Международный консультант и автор книг по этикету Джамила Мусаева раскрыла все нюансы.

Если вам интересны другие рекомендации от этого специалиста, читайте материал: Как пожимать руку, чтобы не показаться агрессивным или робким: правила этикета.

Невежливо ли разговаривать с людьми в солнцезащитных очках?

Солнцезащитные очки нужны для защиты глаз от солнца, поэтому их носят на улице.

"Допустим, у вас пикник, день рождения на улице, теннисный матч или другое мероприятие. В этом случае разрешено надеть солнцезащитные очки и не снимать их", - рассказала Мусаева на своем Youtube-канале.

Однако, если вы находитесь на улице и вас представляют кому-то, то вы должны пожать руку. В этом случае солнцезащитные очки необходимо снять хотя бы короткое время, чтобы установить прямой зрительный контакт с человеком, которому вас представляют.

Согласно правилам этикета, как только вы закончили приветствовать человека, пожимающего руку, вы можете надеть солнцезащитные очки обратно.

Единственный случай, когда разрешено не снимать солнцезащитные очки на улице или в помещении, это если у вас есть какие-либо заболевания. Например, у вас аллергия на солнце или вы сделали операцию на глазах, и вам действительно нужно их носить. В этом случае желательно назвать причину, по которой вы не снимаете очки. Так человек поймет, что вы не проявляете неуважение и не избегаете зрительного контакта.

"При рукопожатии, приветствии, встрече с кем-то и когда вы находитесь в помещении, солнцезащитные очки необходимо снять", - акцентировала Мусаева.

Снимать очки нужно даже в том случае, если ваш собеседник решил их не снимать. Исключения возможны только в солнечные дни или на пляже. В таких случаях можно сначала снять очки, а затем, спустя некоторое время, извиниться и надеть их снова, объяснив это ярким светом и чувствительностью глаз.

Если вы пришли в ресторан, не стоит класть очки на стол. Однако, если вы находитесь в пляжном баре или на открытой, уличной террасе ресторана, то допускается оставить очки на глазах.

Очки лучше положить в футляр и в сумку
Очки лучше положить в футляр и в сумку / скриншот

Что же делать с очками после того, как вы их сняли? Лучшее, что можно сделать, это снять солнцезащитные очки и положить их в специальный футляр и убрать в сумку.

"Если вы на улице, у вас нет сумки и вдруг вы понимаете, что солнце уже садится и вам уже не нужны солнцезащитные очки. Лучший способ — снять их. И женщины, и мужчины могут повесить очки где-нибудь на рубашке посередине. Это, конечно, выглядит не очень изящно, но если это так, то это единственный второй лучший вариант", - сказала Мусаева.

Можно ли носить очки на голове по этикету?

Солнцезащитные очки на голове мужчины - это определенно некрасиво, и так не стоит делать.

Женщины же, находясь на берегу моря или на пикнике, в принципе могут надеть свои солнцезащитные очки на голову, как "повязку".

Можно ли носить очки на голове?
Можно ли носить очки на голове? / скриншот

Стоит отметить, что ношение очков на голове может привести к деформации оправы. Со временем крепления слабеют, форма заушников меняется, так что однажды вы можете обнаружить, что на лице очки держатся очень плохо и пользоваться ими неудобно.

Смотрите видео - Как элегантно носить аксессуары:

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Кто такая Джамила Мусаева

Джамила Мусаева - международный консультант по этикету, автор, предприниматель и мама двоих детей. Ведет канал на YouTube, на который подписаны более миллиона человек.

"Моя страсть — образование за пределами традиционной школьной среды. Вот почему я привнесла свой опыт на YouTube, стремясь предоставить вам бесценные знания и советы, которые выходят за рамки обычной школьной программы", - пишет Джамила в описании своего канала.

Девушка родом из Азербайджана и публикует видео на разнообразные темы: правила хорошего тона, саморазвитие, стиль жизни, уход за лицом и телом, азрбайджанская культура и традиции.

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