Это вредит вам: эксперты бьют в колокол из-за тренда на 'маниакальную' уборку в TikTok

Видеоролики TikTok о маниакальной уборке набрали более миллиона просмотров, что не может не вызывать беспокойства.

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Как называется болезнь к чистоте / Коллаж Главред, фото freepik

Новый тренд под названием "маниакальная уборка" захватил TikTok, но эксперты предупреждают, что он может быть вреден. Лайфхаки для уборки стали очень популярны, поскольку все пытаются сократить время, которое они тратят на приведение в порядок своего дома, но некоторые из этих советов могут принести больше вреда, чем пользы.

В некоторых видеороликах на TikTok людей, которые внезапно получают прилив энергии и мотивации для уборки всего дома, называют маниакальными уборщиками. Этим термином называют тех, кто часами занимается уборкой, моет посуду до блеска, пылесосит и моет полы до блеска, пишет Mirror.

Когда любовь к чистоте говорит о проблемах с психикой

Однако называть такое поведение манией, т.е медицинским заболеванием, не всегда верно. Ханно Ортис, 25-летний жительница Канзаса, в своем TikTok подняла эту тему: "Это абсолютно бесчувственно и унизительно, когда язык психического здоровья используется как милое маленькое прилагательное или относится к чему-то совершенно нормальному".

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"К сожалению, серьезные симптомы психических заболеваний стали модными и утратили свое значение. Поэтому о людях, страдающих манией, говорят как о тех, кто действует в рамках вполне нормального импульсивного поведения". Видео с маниакальной уборкой, - добавила она, - способствуют распространению дезинформации о мании, поскольку люди ассоциируют ее с обычным поведением и игнорируют другие, более изнурительные симптомы".

Видеоролики TikTok о маниакальной уборке набрали более миллиона просмотров, что не может не вызывать беспокойства. Клиника Кливленда относит манию к биполярному расстройству, описывая ее как крайне неустойчивое эйфорическое или раздражительное настроение, а также чрезмерную активность или энергичность, чрезмерно быстрое мышление и речь, безрассудное поведение и чувство непобедимости.

После этих периодов высокой энергии наступает резко пониженное настроение, иначе называемое депрессивными эпизодами, на несколько недель или месяцев, что некоторые отмечают после бешеной уборки дома, по данным Национального института психического здоровья. Хотя некоторые считают, что маниакальная уборка находится там же, что и мания, нездорово и неправильно использовать этот термин так вольно.

Разница между просто частой уборкой и маниакальной уборкой заключается в том, что маниакальная уборка не является нормальной для человека, она очень заметна, происходит часто, может испортить жизнь и заставить чувствовать себя грустно. Если вы устали после большой уборки, это не значит, что это мания.

Мания сопровождается и другими признаками, а не только желанием много убирать. Она может заставить человека больше говорить или чувствовать себя подавленным.

"Существует мнение, что состояние повышенной активности означает биполярное расстройство. Но люди не осознают другую часть расстройства - когда вы впадаете в тяжелую депрессию. Речь идет не о том, что вы просто устали от уборки. Мы говорим о том, что вам трудно встать с постели, вы не можете заснуть, хотя хотите этого, теряете аппетит или чувствуете себя самоубийцей", - говорит профессор психиатрии Дэвид Микловиц.

"Настоящие приступы мании очень болезненны и разрушительны. Это невесело, и люди могут оказаться под арестом или в больнице. Я знаю, что люди в интернете просто шутят, но если взять такой ярлык, как мания, и применить его к повседневному поведению, то можно приуменьшить значение того, каково это - действительно страдать биполярным расстройством", - продолжил он.

Навешивание ярлыка "маниакальная уборка" на ваши привычки в уборке не является точным и не должно рассматриваться как медицинское состояние, как предполагают некоторые пользователи социальных сетей. Если вы беспокоитесь о себе или о ком-то другом, лучше всего поговорить с медицинским работником.

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