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Где спрятана белка: только люди с "орлиным зрением" смогут ее найти за 30 секунд

Алёна Воронина
7 октября 2024, 22:36
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Головоломки помогают потренировать мозг и улучшить свои навыки решения логических задач.
Загадка, белка
Нужно найти белку за 5 секунд/ коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, unsplash.com

Чтобы потренировать свои умственные способности и обострить свою внимательность, можно время от времени разгадывать различные головоломки. Ведь мозг так же нуждается в регулярной интеллектуальной нагрузке, как и наши тела нуждаются в физических упражнениях.

Хорошая тренировка мозга улучшает когнитивные способности и память, а также способствует сосредоточению и внимательности.

Для того, чтобы разгадать следующую загадку, нужна будет незаурядная смекалка и "орлиное зрение". Без сомнения, такая загадка поможет проверить, насколько острозоркими вы являетесь, ведь нужно будет отыскать белку среди зайцев на загадочной картинке, пишет The Mirror.

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Никакие хитрости здесь не помогут - только внимательность, наблюдательность и сконцентрированность на задании. Придется очень тщательно осматривать каждую частичку рисунка, ведь белочка очень хорошо спряталась.

Однако придется спешить, ведь на разгадывание этой головоломки дается всего 30 секунд.

Загадка
Нужно найти белку за 5 секунд/ mirror.co.uk

Даем небольшую подсказку: чтобы быстро отыскать белку, подумайте, по каким именно внешним признакам она отличается от зайцев, и попробуйте концентрироваться именно на этих отличиях.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Непросто будет отыскать белку/ mirror.co.uk

Белочка в правом нижнем углу. Ее можно отличить от других животных по тому, что у нее нет таких больших ушей, как у зайцев.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо догадаться, какая красная точка больше - только гений даст правильный ответ за 5 секунд. Непросто будет отгадать, какая именно из двух красных точек больше другой.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо найти панду за 5 секунд. Отыскать спрятанное животное будет чрезвычайно трудно, ведь спряталась она очень хорошо.

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