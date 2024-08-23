Их носят менее 20 человек: ТОП-10 самых редких украинских фамилий

До наших времен сохранилось немало украинских фамилий, однако некоторые встречаются очень редко. Их владельцев почти не осталось, поэтому они считаются редкими.
К тому же, украинские фамилии имеют довольно разное происхождение. Одни появились из-за деятельности, другие указывают на национальность.
Воспользовавшись сайтом "Родные", можно нашли те фамилии, которые имеют меньше всего носителей.
Редкие фамилии в Украине:
- Листопаденко - 3 носителя;
- Сонечко - 4 носителя;
- Добрийдень - 4 носителя;
- Афендік - 5 носителей;
- Рільник - 7 носителей;
- Безгрішна и Безгрішний - суммарно 10 носителей;
- Чорнооченко - 15 носителей;
- Червоноокий - 16 носителей;
- Поцілуй - 17 носителей;
- Загубигорілка - 19 носителей.
Стоит подчеркнуть, что в Украине давно не делали перепись населения, поэтому точное количество владельцев определенных фамилий сказать невозможно. Однако ресурс "Родные" имеет статистику за 2011-2013 годы.
Что известно об инициативе "Родные"
"Родные" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.
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