Их носят менее 20 человек: ТОП-10 самых редких украинских фамилий

В Украине давно не делали перепись населения, поэтому точное количество владельцев определенных фамилий сказать невозможно.

https://glavred.info/life/ih-nosyat-menee-20-chelovek-top-10-samyh-redkih-ukrainskih-familiy-10591145.html Ссылка скопирована

Какие фамилии самые редкие в Украине / коллаж: Главед, фото: ua.depositphotos.com

До наших времен сохранилось немало украинских фамилий, однако некоторые встречаются очень редко. Их владельцев почти не осталось, поэтому они считаются редкими.

К тому же, украинские фамилии имеют довольно разное происхождение. Одни появились из-за деятельности, другие указывают на национальность.

Воспользовавшись сайтом "Родные", можно нашли те фамилии, которые имеют меньше всего носителей.

видео дня

Редкие фамилии в Украине:

Листопаденко - 3 носителя;

Сонечко - 4 носителя;

Добрийдень - 4 носителя;

Афендік - 5 носителей;

Рільник - 7 носителей;

Безгрішна и Безгрішний - суммарно 10 носителей;

Чорнооченко - 15 носителей;

Червоноокий - 16 носителей;

Поцілуй - 17 носителей;

Загубигорілка - 19 носителей.

Стоит подчеркнуть, что в Украине давно не делали перепись населения, поэтому точное количество владельцев определенных фамилий сказать невозможно. Однако ресурс "Родные" имеет статистику за 2011-2013 годы.

Что известно об инициативе "Родные" "Родные" - это общество украинских родословщиков. Специалисты фокусируются на исследованиях в архивах, машинном распознавании рукописей и интеграции оцифрованных генеалогических данных.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред