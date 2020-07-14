К чему снится кладбище: толкование сна

Кладбище во сне - не всегда символ чего-нибудь плохого или необратимого / Dailymail

Сны о кладбище обычно являются отражением некоторых страхов в реальной жизни. Если вы видите кладбище во сне, вы, должно быть, слишком много думаете о том, что будет после смерти, и вы боитесь всего, что произойдет в будущем. Если вам приснилось кладбище, то, возможно, вы недавно думали о смерти и о других мрачных и фаталистических вещах.

Однако кладбище во сне - не всегда символ чего-нибудь плохого или необратимого. Скорее, такой сон отражает ваши страхи наяву.

Так, считается, что видеть кладбище во сне ведет к помолвке или свадьбе, которая произойдет в самое ближайшее время.

Видеть кладбище во сне

Видеть, что вы идете на кладбище во сне, может означать, что ваши друзья будут упоминать о вашей красоте или достижениях. Выходить с кладбища во сне означает разочарование.

Прогулка на кладбище означает, что в ближайшее время вы избавитесь от долгов и расслабитесь. Если вы бежите на кладбище, этот сон означает, что некоторые люди захотят вашей помощи по финансовым вопросам.

Ходить на кладбище в одиночестве во сне - это красивые сюрпризы в вашей брачной жизни, приятные моменты в личной жизни, если вы не состоите в браке.

Сходить на кладбище утром во сне означает, что в вашей деловой жизни произойдут благоприятные перемены.

Видеть, что ты идешь на кладбище с откровенным нарядом во сне, означает, что ты встретишься с новыми людьми.

Видеть, что вы боитесь кладбища во сне, означает, что вы встретитесь с новыми людьми и у этого человека появятся эмоции по отношению к вам.

Если вы видите, что толпа идет на кладбище, этот сон говорит о том, что вы слишком сильно злитесь на некоторые проблемы и разбиваете сердца некоторых людей в это время.

Видеть, что вы спите на кладбище во сне, означает, что некоторые проблемы исчезнут, и вы будете счастливы.

Видеть привратника на кладбище во сне означает, что вы увидите своего друга или родственника, которого давно не видели.

Видеть, что вы управляете кладбищем во сне, предупреждает вас о том, что у вас будут трудности с финансовыми проблемами, но вы справитесь с ними.

Видеть, что вы идете на кладбище в откровенном наряде во сне предвещает встречу с новыми людьми.

Согласно соннику Миллера, бродить по кладбищу во дворе церкви во сне означает, что вам приходится иметь дело с бедностью в реальности. Старое церковное кладбище с признаками забвения предвещает долгую жизнь и одинокую старость - человек переживет своих близких.

Видеть новые аккуратные ряды могил - хороший знак. Толкование снов предсказывает, что человек, который находится между жизнью и смертью, пойдет на то, чтобы восстановиться в реальности. Вторая интерпретация ухоженного кладбища гласит, что можно будет подать в суд на арестованное имущество - если речь идет о вас, то не упустите свой шанс.

Если вы гуляли зимой по кладбищу, это признак разлуки с близкими вам людьми из-за отъезда в другую страну. Если посещение кладбища состоялось летом, или если ощущалось приближение жары, это значит, что дорогие люди всегда будут рядом с вами.

Что касается молодых людей, если они видят сон о прогулке на кладбище, это означает постоянную поддержку друзей. Однако скоро им придется пережить горе, и друзья не смогут помочь.

Если влюбленная пара ходила во сне на кладбище, это означает, что они не поженятся в реальной жизни, а увидеть собственное погребение - признак предательства.

Девушка, которая увидела до свадьбы, что ее свадебное шествие проходит через кладбище, может позже потерять мужа из-за несчастного случая.

Если молодая вдова посетила кладбище во сне, этот сюжет предсказывает изменения в жизни и что она скоро снова выйдет замуж.

Иногда мы удивляемся, что увидели себя или своих родственников на кладбище и пережили умиротворение. Между тем, это указывает на хорошо развитую интуицию.

Мать, возложившая цветы на надгробную плиту, получает из книг снов уверения в хорошем здоровье всех членов семьи.

Согласно соннику Ванги, кладбище во сне — к получению важного и ответственного поручения, которое в будущем может стать судьбоносным. Считается, что если во сне вам не было страшно, в этом деле вас будет сопровождать везение. Важно: во сне нельзя заглядывать в открытую могилу, это может повлечь смерть близкого человека. Если вы увидели собственное имя на надгробной плите, будьте бдительны, Ванга считает, что это к глупой и нелепой смерти.

Фрейд сопоставляет кладбище с женским началом. Если мужчина увидел во сне кладбище, любимая ему не верна, а если женщина — ей не хватает ласки.