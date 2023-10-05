Как что-то изменить в своей жизни за 18 минут: совет психолога Натальи Холоденко

Психолог Наталья Холоденко рассказала, как изменить свою жизнь, потратив всего 18 минут.

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Как изменить себя и стать лучше / коллаж: Главред, фото: скриншот

Жить лучше и уметь больше не хочет только ленивый, но как же сложно заставить себя менять что-то в своей собственной жизни. Существует теория, согласно которой можно изменить жизнь и научиться чему-то новому менее, чем за 20 минут в день.

О том, как изменить свою жизнь к лучшему, с чего начать и сколько времени этому придется уделять - рассказала Наталья Холоденко.

Как изменить себя и стать лучше

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко специализируется на психологии человека и его взаимоотношениях с социумом. Она в своем блоге в ТикТок рассказала о теории, согласно которой любому новому делу в своей жизни необходимо уделять всего 18 минут. За это время, по словам Холоденко, человек может стать в этом деле лучше других за доволно короткий промежуток времени. Однако одним условием являеся систематичность - каждый день по 18 минут.

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Если вы задумалис над тем, как что то изменить в своей жизни или овладеть новым навыком, достаточно начать тратить на новые привычки и занятия около 18 минут в день ежедневно.

Ты становишься лучше, чем те, кто этого не делает. Ты отличаешься сразу, - добавила психолог.

Лучше узнать о том, как быстро изменить свою жизнь смотрите в видео:

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