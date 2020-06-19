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Как обезопасить себя в общественном бассейне

Ведущие Нового канала в столичных бассейнах обнаружили опасность для посетителей, и поспешили предупредить о мерах безопасности при их посещении.

19 июня 2020, 10:32
Раскрыта опасность общественного бассейна
Раскрыта опасность общественного бассейна / Новый канал

В интернете "гуляет" большое количество страшных историй об общественных бассейнах, после посещения которых можно не только снизить иммунитет, но и нанести вред здоровью. На этой неделе журналисты программы Тайный агент, который снимает Новый канал Александра Башкатова и Валентин Чернявский провели расследование в двух комплексах отдыха с бассейнами. Они взяли замеры воды, которые определили, что в одном бассейне хлор отсутствует. В остальном же – количество химического вещества была превышена.

"Вода без хлора свидетельствует, что здесь не проводят дезинфекцию. Существует риск подхватить грибковые и кишечные инфекции. В воде, где избыточное количество хлора, тоже опасно. Ведь можно получить аллергическую реакцию на коже", - говорит Александра.

Как обезопасить себя от болезней после купания в общественных бассейнах?

Опасности в бассейне
Опасности в бассейне / Новый канал

Визуальный осмотр бассейна поможет увидеть явные проблемы.

В чистом бассейне нет:

  • Коррозии на перилах, креплениях дорожек, странах и других металлических элементах.
  • Грибка и известкового налета на дне, бортиках, стенках бассейна, душевых и раздевалках.
  • Запах хлора не бьет резко в нос.
  • Мутной воды. Она должна быть голубого цвета и прозрачная.

Ранее тайный агент разоблачила работников детского санатория, которые не добросовестно охраняли детей.

Включайте каждый понедельник в 17:50 программу Тайный агент на Новом канале.

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