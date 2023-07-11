Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способ

Искусственную икру вычислить можно очень просто. При чем сделать это можно в домашних условиях.

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Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Все мы пытаемся есть качественные продукты, но когда дело доходит до икры, то начинаются трудности. Дело в том, что именно икру очень часто подделывают и полакомится натуральным продуктом везет не всем.

Кандидат химических наук, научный эксперт телеканала 1+1 Глеб Репич решил показать, как легко отличить натуральную икру от искуственной.

По его словам, подделку вычислить очень просто. При чем сделать это можно в домашних условиях.

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"Если взять натуральную икру и бросить ее в кипящую воду (в натуральной икре много белка), то буквально через минуту она сварится. Ее содержимое станет белым и кремоподобным", - говорит Репич.

Натуральная икра / скриншот с видео

Также он пояснил, что если взять искусственную икру, имитацию натуральной, и повторить те же манипуляции, то она никак не измениться.

Искусственная икра / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как отличить натуральную красную икру от подделки:

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