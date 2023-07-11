УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способ

Сергей Кущ
11 июля 2023, 16:30 обновлено 11 июля, 16:37
41
Искусственную икру вычислить можно очень просто. При чем сделать это можно в домашних условиях.
Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут
Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Все мы пытаемся есть качественные продукты, но когда дело доходит до икры, то начинаются трудности. Дело в том, что именно икру очень часто подделывают и полакомится натуральным продуктом везет не всем.

Кандидат химических наук, научный эксперт телеканала 1+1 Глеб Репич решил показать, как легко отличить натуральную икру от искуственной.

По его словам, подделку вычислить очень просто. При чем сделать это можно в домашних условиях.

видео дня

"Если взять натуральную икру и бросить ее в кипящую воду (в натуральной икре много белка), то буквально через минуту она сварится. Ее содержимое станет белым и кремоподобным", - говорит Репич.

Натуральная икра
Натуральная икра / скриншот с видео

Также он пояснил, что если взять искусственную икру, имитацию натуральной, и повторить те же манипуляции, то она никак не измениться.

Искусственная икра
Искусственная икра / скриншот с видео

Смотрите видео о том, как отличить натуральную красную икру от подделки:

Вам может быть интересно:

икра красная икра Глеб Репич
Реклама

Главное за день

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

16:45 Украина
"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:27 Украина
"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:56 Мир
Все главные новости

Последние новости

16:45

Приехал с неожиданным гостем: Зеленский прилетел в Вильнюс на саммит НАТО

16:31

Катя Бужинская показала редкое фото взрослой дочери

16:30

Как отличить натуральную икру от подделки за 5 минут: химик Репич показал способВидео

16:27

"Сдувается на глазах": эксперт рассказал, почему России нечем пугать Запад

16:15

Зачем пьют кофе с мороженым: 3 нестандартных вида необычного напитка

НАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – ГорбачНАТО боится принять Украину сейчас из-за угрозы ядерной войны – Горбач
16:10

Поверка счетчиков: юрист пояснил, как избежать штрафа в десятки тысяч гривен

16:08

Врал о потере ноги на войне: подробности скандала с украинцем в самолете Wizz Air

15:56

"Вас ждут последствия": у Путина угрожают Украине из-за дальнобойных ракет от Франции

15:55

Чем подкармливать огурцы во время плодоношения: 3 лучших средства для богатого урожая

Реклама
15:40

"Нож в спину Путину?": дипломат объяснил, почему Эрдоган отпустил героев "Азова"

15:32

Блогерша, которая хвасталась новым Мерседесом, борзо нахамила подписчикам

15:29

Дженнифер Лопес готовится к разводу с Беном Аффлеком - СМИ

15:28

С ними любой будет счастлив: 3 самых заботливых знака зодиака

15:26

Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал весомую причинуВидео

15:15

Девушка показала, как нужно хранить бананы: не почернеют даже через неделюВидео

15:03

"Полегла, спасая других": на войне погибла боевой медик из Львова

14:49

Баскова засекли на подработках в стране НАТО

14:40

Исторический саммит НАТО: Байден и Шольц высказались насчет будущего Украины

14:30

Как жарить молодую картошку: способ, после которого добавки захочется всем

14:23

Украину атакует жара из Сахары: синоптики предупредила о рекордной температуреВидео

Реклама
14:17

"Спасибо за молитвы": Мадонна впервые вышла на связь после реанимации

14:13

Джонни Депп за большие деньги приедет в Россию: росСМИ отличились новым "вбросом"

13:52

"Воровка, караоке-певица": "великий" продюсер не может пережить позицию Наргиз

13:49

Зачем в самолетах пепельницы, если на борту нельзя курить - стюардесса ответила

13:39

"Могут торговаться с РФ членством Украины": Зеленский жестко обратился к НАТО

13:36

Макрон решился поддержать контрнаступление и анонсировал мощное оружие для ВСУВидео

13:33

Скандал: русские украли мультфильм "Мавка" и выложили в Сеть

13:27

Как правильно выбросить старый веник: 2 правила, чтобы не навлечь неприятности

13:02

Больше вреда, чем пользы: кому противопоказано есть свежие огурцы

12:27

Гороскоп на завтра 12 июля 2023: Рыбам – знакомства, Раку – проблемы с документами

12:05

А где?: Тодоренко показала "пустое" фото в купальнике

12:02

Политолог пояснил, что пообещали Пригожину взамен на прекращение мятежаВидео

11:55

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник Nissan Navara с прицепом-платформой

11:42

План вхождения Украины в НАТО: Столтенберг раскрыл детали дорожной карты

11:40

Украина не получит на саммите НАТО приглашение к вступлению: в ОП ошарашили прогнозом

11:38

Головоломка для людей с большим IQ: передвиньте 1 спичку, чтобы решить уравнение

11:16

РФ готовит мощный ракетный удар: в ВСУ назвали вероятное направление

11:03

В Сети написали, что под Бердянском "задвухсотили" важного русского генерала

11:00

Все хуже, и хуже: в сети появилась информация о здоровье Леонтьева

10:54

В Украине ограничили продажу сигарет: что попало под запрет

Реклама
10:41

"Развязка совсем скоро": ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев

10:27

Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

10:25

Армия РФ не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина - Reuters

10:17

Рискованно, но оно того стоит: для чего помидоры поливают солевым раствором

09:56

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

09:37

Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

09:30

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:24

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:17

Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?мнение

09:15

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников МариуполяЭксклюзив

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять