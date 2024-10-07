Как правильно хранить шины: "золотые" правила, которые должны знать все автомобилисты

Если нарушать важные правила, то резина может быстро потерять нужные характеристики.

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Как правильно хранить шины/ коллаж: Главред, фото: скрин

После замены авторезины в соответствии с сезоном возникает вопрос, как правильно хранить шины. От того, насколько правильно будет организовано хранение, зависит то, сколько шины прослужат. Кроме того, от этого зависит безопасность автомобилистов, поэтому пренебрегать таким вопросом не стоит.

Хранить шины нужно определенным образом, чтобы они досрочно не потеряли нужных характеристик, рассказал менеджер по продажам Антон Мосийчук в комментарии журналистам ICTV.

"Если у вас шины хранятся, одетые на диски, то их можно сложить на хранение стопкой - одна на другую. Если у вас шины сняты с дисков, то их желательно поставить", - объяснил он.

Также он отметил, что важно хранить такие вещи без сильных перепадов температур.

"Например, рядом - костер, а через 2 часа резко температура минус 20. Стоит, чтобы такого не было. В общем, если это будет минус 10 и плюс 15, как бывает в гараже, то это нормально. Главное, чтобы на шины не попадал солнечный свет, и чтобы они не вступали в химические реакции - с маслом, растворителями или другими жидкостями", - обїяснил менеджер по продажам.

Можно ли хранить шины дома

Те, кто хранят шины дома - например, на балконе или в коридоре - серьезно рискуют здоровьем, потому что дышат токсинами.

"В этом случае происходит все-таки испарение микрочастиц резины. Входя в такой контакт, мы во много раз повышаем риски возникновения хронических заболеваний, а также опухолевых заболеваний", - объяснила терапевт Марина Крапивнер в комментарии журналистам "Сніданку з 1+1".

Как утилизировать изношенные шины

Если же резина совсем стерлась, ее необходимо отнести на переработку, и ни в коем случае нельзя выбрасывать под открытым небом, потому что каждая такая шина - это более 100 токсичных веществ, которые десятилетиями загрязняют окружающую среду.

"Шинная переработка считается безотходной. Нет таких остатков, которые загрязняют окружающую среду", - отметил директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева Евгений Ковшун.

Подобные пункты переработки есть почти во всех крупных городах Украины.

Смотрите видео о том, как правильно хранить шины:

Что известно о "Сніданок з 1+1" "Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

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