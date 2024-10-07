Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как правильно хранить шины: "золотые" правила, которые должны знать все автомобилисты

Алёна Воронина
7 октября 2024, 15:37
731
Если нарушать важные правила, то резина может быстро потерять нужные характеристики.
Автомобиль, автомобильные шины
Как правильно хранить шины/ коллаж: Главред, фото: скрин

После замены авторезины в соответствии с сезоном возникает вопрос, как правильно хранить шины. От того, насколько правильно будет организовано хранение, зависит то, сколько шины прослужат. Кроме того, от этого зависит безопасность автомобилистов, поэтому пренебрегать таким вопросом не стоит.

Хранить шины нужно определенным образом, чтобы они досрочно не потеряли нужных характеристик, рассказал менеджер по продажам Антон Мосийчук в комментарии журналистам ICTV.

"Если у вас шины хранятся, одетые на диски, то их можно сложить на хранение стопкой - одна на другую. Если у вас шины сняты с дисков, то их желательно поставить", - объяснил он.

Также он отметил, что важно хранить такие вещи без сильных перепадов температур.

"Например, рядом - костер, а через 2 часа резко температура минус 20. Стоит, чтобы такого не было. В общем, если это будет минус 10 и плюс 15, как бывает в гараже, то это нормально. Главное, чтобы на шины не попадал солнечный свет, и чтобы они не вступали в химические реакции - с маслом, растворителями или другими жидкостями", - обїяснил менеджер по продажам.

Можно ли хранить шины дома

Те, кто хранят шины дома - например, на балконе или в коридоре - серьезно рискуют здоровьем, потому что дышат токсинами.

"В этом случае происходит все-таки испарение микрочастиц резины. Входя в такой контакт, мы во много раз повышаем риски возникновения хронических заболеваний, а также опухолевых заболеваний", - объяснила терапевт Марина Крапивнер в комментарии журналистам "Сніданку з 1+1".

Как утилизировать изношенные шины

Если же резина совсем стерлась, ее необходимо отнести на переработку, и ни в коем случае нельзя выбрасывать под открытым небом, потому что каждая такая шина - это более 100 токсичных веществ, которые десятилетиями загрязняют окружающую среду.

"Шинная переработка считается безотходной. Нет таких остатков, которые загрязняют окружающую среду", - отметил директор коммунального предприятия по содержанию зеленых насаждений Днепровского района г. Киева Евгений Ковшун.

Подобные пункты переработки есть почти во всех крупных городах Украины.

Смотрите видео о том, как правильно хранить шины:

Что известно о "Сніданок з 1+1"

"Сніданок з 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

автомобили
Реклама

Главное за день

Ещё
Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

17:25Украина
РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – дети

РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – дети

16:56Украина
Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

16:48Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Дата рождения указывает на магический дар каждого человека: как узнать свой

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

Сильные ливни и грозы: многие области Украины будут "плавать" из-за непогоды

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

"Такт - либо есть, либо его нет": сын Назария Яремчука отреагировал на поступок Софии Ротару

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Унитаз заблестит: способ удаления налета всего за 5 минут

Последние новости

17:25

Цель удара известна: РФ готовит масштабную провокацию на территории Беларуси - Коваленко

17:09

Что нельзя делать с зеркалом 8 октября: строгие приметы, которые нельзя нарушать

17:04

Конец интриге: Леся Никитюк романтично подтвердила отношения с воином ВСУ

16:57

СМИ: в Сочи сносят резиденцию Путина, все - из-за украинских дроновВидео

16:56

РФ сбросила на центр Херсона четыре КАБа: десятки пострадавших, среди них – детиФотоВидео

Судьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – ЗолотаревСудьба войны будет решаться в 2025 году, Трамп способен преподнести сюрпризы – Золотарев
16:54

Как приготовить съедобные каштаны: известный шеф-повар поделился рецептом деликатеса

16:48

Не смерть Путина: существует только одно условие окончания войны в Украине - Вятрович

16:38

В Украине планируют ввести базовую соцпомощь: кому и сколько заплатят

16:35

Гениальное средство, которое стоит копейки: как избавиться от сорняков во дворе

Реклама
16:26

Певица Руслана готовится стать матерью: "Только я должна это сделать"

16:06

Удалить жевательную резинку с одежды очень легко: пять проверенных способов

16:02

Уникальная операция: ГУР вывело из строя корабль Балтийского флота РФ - первые детали

16:00

Газовые амбиции Фицо разбились: Шмыгаль поставил точку в соглашении о транзите с РФ

15:57

После провала с пуском "Сармата" РФ демонстративно вывела на дежурство "Ярс": что это за оружиеВидео

15:50

Церковный праздник 8 октября: что запрещено делать в день святой Пелагии

15:43

В Киеве провокаторша радовалась обстрелу РФ и глумилась над людьми в укрытииВидео

15:38

Лазерные указки для кошек: действительно ли они полезны - ответ ветеринара

15:37

Как правильно хранить шины: "золотые" правила, которые должны знать все автомобилистыВидео

15:32

Сигнал для Кремля: "друзья" России сделали громкое заявление в ООН и предупредили Путина

15:13

ВСУ могут попасть в ловушку, как в Угледаре: враг создает опасную ситуацию

Реклама
15:07

Странное поведение аистов в Украине: орнитолог объяснил, почему они сбиваются в стаи

15:04

Такого не было 54 года: в Киеве дождь побил рекорд

14:47

Смерть Путина не закончит войнумнение

14:33

В Украине обесточены 517 населенных пунктов: какая ситуация в энергосистеме

14:32

Зачистили позиции РФ и освободили пленных: ВСУ контратаковали на Харьковщине

14:20

Польша и союзники спешно готовятся к возможному нападению России - The Times

14:17

Как вкусно приготовить сало: превзойдет даже буженинуВидео

14:14

Выпадет мокрый снег и ударят заморозки: стала известна дата сильного похолодания

13:57

В Украине "взлетели" цены на овощи и фрукты в начале октября: что подорожало

13:48

Шлейф аромата будет завораживать: эксперт объяснила, как сохранить запах духов

13:48

Летят Кинжалы и Shahed: почему РФ часто бьет по Староконстантинову – мнение

13:37

"Крутил шаурму, был официантом": звезда сериала "Батя" на 2+2 рассказал о смене профессии во время войны

13:31

В Украине ограничат использование Telegram: о чем идет речь

13:25

Война в Украине может закончиться через две недели: Борель издал заявление о помощи Запада

13:25

"Саммит замораживания войны": Золотарев объяснил, может ли мир пойти на такой шаг

13:03

В семье Мадонны случилось горе: "Я рада, что он больше не страдает"

13:00

НАТО в обмен на территории: что навязывают Украине и чем опасен сценарий

12:56

В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения

12:45

Украина массово сбивает дроны-разведчики РФ: в Times узнали, что придумали ВСУ

12:37

Орхидея воскреснет и забуяет цветом: садоводы озвучили рецепт лучшего удобрения

Реклама
12:37

"Ядерные угрозы не блеф": эксперт назвал условия, при которых Путин нажмет на "красную кнопку"

12:28

"Пришлось многим пожертвовать": Кристина Орбакайте рассказала о сложной судьбе детей

12:22

РФ атаковала "Кинжалом" аэродром в Хмельницкой области: в ОВА раскрыли последствия

12:14

Украина сможет использовать немецкое оружие для ударов вглубь РФ: заявление МИД

11:55

Только чрезвычайно внимательный человек найдет 3 отличия: на загадку дается 16 секунд

11:54

Атака "Кинжалов" на Киев: силы ПВО сбили две ракеты и 32 ударных дрона

11:43

Хитрый ход от хищников: как и почему ящерицы сбрасывают свой хвост - ответ ученых

11:34

Будет жесткий ответ: политолог сказал, чем и куда ударят США, если РФ применит "ядерку"

11:34

РФ закупает компоненты для РЭБ из США и Европы: Ермак сделал громкое заявление

11:21

Стоимость выросла вдвое: в Украине взлетели цены на популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять