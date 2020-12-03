Как привлечь деньги: 7 мгновенных шагов

Вы можете двигаться к финансовому процветанию за 7 простых шагов / УНИАН

Почему кажется, что одни люди без особых усилий привлекают деньги, в то время как другие почти отталкивают их? Знают ли люди, у которых есть деньги, что-то, чего не знают остальные?

В чем их секрет?

Если вы похожи на большинство людей, у вас, вероятно, есть жизненная цель - достижение финансовой независимости. Однако поиск пути к богатству может показаться неуловимым. И так, как хомяк на колесе, вы продолжаете ходить на работу, оплачивать счета и жить от зарплаты до зарплаты.

Тем не менее, вы можете привлечь больше денег в свою жизнь прямо сейчас и вы можете двигаться к финансовому процветанию за 7 простых шагов.

7 шагов к богатству

1. Верьте, что вы достойны счастья

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Часть привлечения богатства требует, чтобы вы верили в то, что достойны счастья. Секрет создания счастья начинается с нашей самооценки, которая в значительной степени может быть укреплена с помощью нашего утреннего ритуала.

Ни один из других упомянутых здесь шагов нельзя предпринять, пока вы действительно не поверите, что достойны счастья. Чтобы это произошло, вы должны отпустить чувство вины и стыда, связанные с прошлым.

2. Сосредоточьтесь на том, что у вас есть прямо сейчас

Многие люди попадают в ловушку размышлений о том, чего у них нет или что они потеряли. Этот непродуктивный образ мышления начинает нисходящую спираль негатива, который является отталкивающим средством против положительных сил счастья.

Вместо этого сосредоточьтесь на всем, что у вас есть благодаря дару благодарности. У вас есть только этот момент времени. Вчера прошло. Сосредоточьтесь на том, что здесь и сейчас, и учитесь у учителей осознанности.

3. Завершите цикл заученной беспомощности

Продолжать обретать беспомощность - значит оставаться в ловушке притяжения бедности. Вы не можете привлечь в свою жизнь богатство или другие положительные вещи, когда ваше эмоциональное и кармическое пространство занято словами "Я не могу".

Прекратите оправдываться за то, что вы не можете сделать, и начните использовать слова, в которых есть "я могу". Другими словами, я могу привлечь богатство, потому что я достоин счастья.

4. Избавьтесь от зависти

Зависть к мирскому владению другого человека означает, что вы занимаетесь иллюзией. Тот факт, что кто-то водит дорогой автомобиль, не означает, что у него обязательно есть деньги или что он богат. Зависть - это лжец, проецирующий ложный рассказ, который почти никогда не основан на правде. Отпустите зависть и освободите место для радости.

Очистите отрицательную энергию. Примите простые вещи и наполнитесь миром.

5. Уважайте силу денег

Деньги - это побочный продукт вашего тяжелого труда. Когда вы не уважаете деньги, вы не уважаете себя. Уважать деньги - значит держать их в порядке. Это означает регулярное отслеживание. Это означает признание того, что деньги обладают как восстанавливающими, так и разрушительными силами, и с ними нельзя обращаться легкомысленно.

Деньги при правильном управлении могут расти и заботиться о вас на долгие годы. Неуважение к вам приводит к атрофии и отрицательно сказывается на вашем будущем. Наконец, уважение к деньгам означает не использовать их как временный инструмент для повышения самооценки за счет ненужных расходов.

6. Изучите богатство

Чтобы привлечь в свою жизнь богатство, нужно выйти за рамки желаемого. Это означает сделать сознательный выбор и узнать все, что можно, о деньгах и способах накопления богатства. Изучите практики, верования и привычки просветленных людей, которые создали и привлекли богатство. Это ваши учителя.

Признайте, что люди, обладающие настоящим богатством, не носят роскошных украшений, не водят дорогие машины и не носят дизайнерскую одежду. Фактически, большинство миллионеров - скрупулезные бюджетники, накопившие свое состояние с течением времени.

7. Раздайте деньги

Этот последний пункт относится к духовной и кармической силе денег. Когда мы даем деньги тем, кому повезло меньше, мы помогаем восполнить человеческий дух. Не копите деньги, иначе они оставят вас.

Вместо этого используйте свои эмпатические способности, чтобы определить, кто в ней нуждается и как вы могли бы им помочь. Примером может быть предложение заплатить за продукты в кассе для испытывающей трудности семьи перед вами. Это также может означать пожертвовать свое время, то есть денежную форму, на любимую благотворительность.

Когда вы отдаете другим людям искреннюю любовь и сострадание, вы освобождаете место большему счастью, которое является предвестником богатства.