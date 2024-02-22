Как распознать токсичную подругу: тревожные сигналы, которые не следует игнорировать

Токсические друзья – это люди, которые отравляют вашу жизнь и приводят к эмоциональному истощению или даже депрессии, поэтому следует распознать их на ранних этапах.

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Как распознать и построить здоровые отношения с подругами / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Дружба - важная часть жизни, дающая нам радость, поддержку и понимание. Однако, не все отношения с подругами бывают здоровыми. Иногда дружба может стать токсичной, вредить эмоциональному и психологическому состоянию.

Как понять, что лучшая подруга вас ненавидит

Если ваша подруга часто критикует вашу внешность, выбор одежды, поведение или обесценивает ваши достижения, скорее всего, она не ценит вашу дружбу.

Свидетельством того, что подруга вас ненавидит, является постоянное игнорирование и пренебрежение в вашу сторону. Она может пренебрегать вашими чувствами, не отвечать на звонки и не интересоваться вашей жизнью.

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Также злорадство и зависть не являются показателями настоящей дружбы. Если подруга не радуется вашим успехам, а злорадствует вашим неудачам, вероятно, для нее не важна ваша дружба. Распространение сплетен о вас также свидетельствует о неприязни.

Как понять, что подруга тебя не ценит

Важно выявить признаки неприязни. Замечали ли вы, что ваши достижения кажутся подруге скучными, а ее успехи – чрезвычайно важными? Отсутствие интереса и поддержки может быть первым сигналом ненастоящей дружбы. На то, что подруга не ценит вас могут указывать ее действия:

Она постоянно использует вас: просит вас о помощи, одалживает деньги, но не спешит отдавать долги. Она не учитывает ваши потребности, а наоборот всегда ставит свои интересы выше ваших. Она не заботится о ваших чувствах и может грубо шутить, оскорблять вас, не извиняясь. Она не радуется вашим успехам: ей безразлично к вашим достижениям, она не искренне радуется за вас.

Как определить хорошая подруга или нет

Настоящая дружба основана на взаимном уважении и поддержке. Если ваша подруга искренне рада вашим успехам и готова быть рядом в трудные времена, вероятно, это настоящая подруга.

Хорошая подруга искренне радуется за вас, она делится вашими радостями, эмоционально поддерживает вас в трудные минуты. Она также уважает ваши границы, не пытается вас контролировать, дает вам право на личное пространство.

Хорошая подруга умеет выслушать и дать совет. Она честная и искренняя. Лицемерие отнюдь не есть признак дружбы.

Кроме этого, хорошая подруга готова идти на компромиссы. Она умеет разрешать конфликты мирным путем, уважая ваши интересы.

Как понять, что твоя подруга манипулирует тобой

Манипуляции могут принимать форму замаскированных комментариев или даже скрытой критики. Если вы чувствуете, что вас используют или заставляют делать что-то против вашей воли, это может указывать на манипулятивное поведение. Другими признаками манипуляций могут быть ситуации, когда:

Подруга использует чувство вины: заставляет вас делать то, что вам не хочется, используя чувство вины.

заставляет вас делать то, что вам не хочется, используя чувство вины. Она постоянно требует вашего внимания: нуждается в вашей постоянной поддержке, эмоционально истощает вас.

нуждается в вашей постоянной поддержке, эмоционально истощает вас. Подруга играет на ваших эмоциях: использует лесть, комплименты, а затем обесценивает вас, чтобы получить желаемое.

использует лесть, комплименты, а затем обесценивает вас, чтобы получить желаемое. Не признает своих ошибок: всегда перекладывает ответственность за свои поступки на других.

всегда перекладывает ответственность за свои поступки на других. Подруга изолирует вас от других людей: пытается ограничить ваше общение с другими людьми, чтобы вы полностью зависели от нее.

Как понять, что подруга завидует

Зависть может проявляться в виде необоснованной критики или негативных комментариев по поводу ваших достижений. Если вы чувствуете, что ваш успех вызывает у нее неприязнь, это может указывать на зависть.

Как понять, что подруга токсична

Токсичность проявляется в негативном влиянии на ваше эмоциональное и психологическое состояние. Если вы чувствуете, что ваша подруга постоянно приносит негатив в вашу жизнь, возможно, вам стоит прекратить эти взаимоотношения.

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