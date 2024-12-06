Как сделать домашние чистящие средства: рецепты и советы

Домашние чистящие средства более мягкие, при этом эффективные.

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Эко-средства за копейки можно сделать самостоятельно / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Как сделать универсальные средства для уборки дома

Какие ингредиенты помогают избавиться от грязи

Чем можно отчистить поверхности в доме

Все больше людей выбирают эко-уборку - безопасный для здоровья и окружающей среды способ поддержания чистоты. Заменить бытовую химию можно легко, используя домашние чистящие средства, созданные своими руками.

Главред узнал, как сделать простые и эффективные средства для уборки дома и как их применять. Пользователи Reddit поделились собственными рецептами.

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Для приготовления домашних средств обычно нужны простые вещества, такие как сода для очистки и отбеливания, уксус для удаления известкового налета и нейтрализации запахов, лимонный сок для борьбы с пятнами, или мыло для создания мыльной основы.

Преимуществами использования этих ингредиентов является то, что они безопасны, экологичны и достаточно универсальны, ведь подходят для очистки от грязи многих поверхностей и даже техники.

Рецепты домашних чистящих средств для чистки

Универсальное средство для поверхностей подойдет для мытья пола, кухонных поверхностей и ванной комнаты.

Вам понадобится:

1 стакан уксуса;

1 стакан воды;

10-15 капель эфирного масла (лимона, лаванды или эвкалипта).

Смешайте все ингредиенты в бутылке с распылителем и встряхните перед использованием.

Еще одним универсальным средством является порошок для мытья раковин и ванн, который эффективно удаляет жир и налет.

Вам понадобится:

1/2 стакана соды;

1/4 стакана лимонной кислоты;

10 капель эфирного масла мяты.

Смешайте все ингредиенты, насыпьте на влажную губку или непосредственно на поверхность, потрите и смойте водой.

Если вам нужно очистить стекло или зеркала, можно приготовить универсальный спрей, который оставляет поверхности чистыми без разводов.

Вам понадобится:

1/2 стакана уксуса;

1/2 стакана воды;

1 чайная ложка спирта (подойдет аптечный).

Смешайте компоненты в бутылке с распылителем и нанесите на стеклянные поверхности, после чего протрите сухой тканью.

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