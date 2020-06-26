Развод близко: 7 способов спасти семью

Даже самые крепкие отношения сталкиваются с проблемами. / Pixabay

Наверняка вы слышали это миллион раз, но мы все же повторим: даже самые крепкие отношения сталкиваются с проблемами.

Построение счастливого, здорового партнерства требует работы и не всегда может быть легким, особенно когда имело место нарушение доверия. "Проблемы являются частью жизни и частью отношений", - говорит клинический психолог Стоун Краушаар. "И цель состоит не в том, чтобы зацикливаться на прошлом, а в том, чтобы вместе работать над созданием значимого", - говорит он.

Вот несколько советов, с которых можно начать, независимо от того, имеете ли вы дело с последствиями предательства или пытаетесь поддерживать отношения на расстоянии, или вы просто погрязли в рутине бытовых проблем.

Спасти семью

Вернитесь к началу. Спросите себя: что привлекло меня к этому человеку на старте? Какими качествами он обладал, что я посчитала ценным? Что сделало их такими удивительными?

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Переоценка причин, по которым вы вместе, напоминает вам о причинах оставаться вместе, и это укрепляет ваш уже существующий фундамент. Спросите своего партнера, что он любит и не любит в вас. Будьте открыты для конструктивной критики и самосовершенствования.

Существует правильный и неправильный способ общения. Правильный путь - это задать партнеру вопрос, выслушать его ответ, а затем высказать свое мнение. Неправильный путь состоит в том, чтобы завалить вашего партнера своими раздражениями и претензиями, как только он появился на пороге после долгого рабочего дня. Практикуйте эффективную речь, вовлекая своих близких в разговор. Задайте вопросы, которые важны для них: люди открываются, когда вы спрашиваете об их дне, важном проекте, их чувствах и т. д. После того, как вы услышали, что они говорят, предложите свою сторону истории. Держитесь подальше от тяжелых разговоров в стрессовые времена, особенно в пылу эмоций. Успокойтесь, затем подойдите к теме снова.

Возможно, у вас двоих есть любимый ресторан, который вы давно не посещали, или вы можете вернуться в место, где вы впервые влюбились? Нахождение в физическом пространстве, где у вас сильные воспоминания о сильной привязанности, может возродить страсть. Или вы можете попробовать то, что вы никогда не пробовали раньше. Выполнение чего-то нового производит серотонин и дофамин в нашем мозге. Это не должно быть чем-то необычным. Вы можете просто сидеть в парке, держась за руки. И это окажет волшебно, если любовь существует.

Часто внешние голоса проникают в наши личные отношения и вызывают токсичность. Поймите, кто играет менее позитивную роль в ваших отношениях, и постарайтесь не подпускать энергию этого человека. Сохраняйте ваши отношения как можно более конфиденциальными и разглашайте как можно меньше деталей.

Прощать - значит отделяться от горечи, гнева и вражды/Pixabay

Прощать - значит отделяться от горечи, гнева и вражды, удерживающих вас от прогресса с партнером. Откажитесь от негативных эмоций, удерживающих вас от истинного прощения. Напомните себе, что бы ни случилось, оно уже произошло и нет причин тащить прошлое в ваше будущее. Прощение - это процесс, а не результат, поэтому выполняйте небольшие ежедневные действия, которые отражают ваше намерение.

У всех нас есть несколько секретов, которые глубоко ранили бы других, если бы они узнали. Это нормально. Определенные вещи должны быть просто оставлены при себе. Но честность может вызвать чудеса в мнении вашего партнера о вас. Признание одного секрета или ошибки вашему партнеру может также привести к его желанию раскрыться.

Если вы устанавливаете правило для своего партнера, установите аналогичное правило и для себя. Это означает, что если ваш партнер обещает не задерживаться в субботу допоздна, вы должны соблюдать тот же принцип. Отношения - это улица с двусторонним движением. Скажите своему партнеру честно, что вы хотели бы, чтобы он делал (или не делал), затем будьте готовы принять границы, которые автоматически сработают для вас. Поддержание отношений в удобных пределах позволяет избежать споров, взрывов и неудач. Это способствует взаимному росту, если оба партнера уважительно относятся к желаниям другого. Это также способствует чувству безопасности и уверенности в том, что каждый действует добросовестно.

Хотя мы никогда не должны оставаться в отношениях, которые ставят под угрозу наше благосостояние, все отношения потребуют наших серьезных усилий и соблюдения потребностей нашего партнера.