Какой режим духовки выбрать для выпекания различных блюд: ответ эксперта

Часто хозяйки используют конвекцию при запекании, не зная, какой режим духовки зачем подходит.

https://glavred.info/life/kakoy-rezhim-duhovki-vybrat-dlya-vypekaniya-razlichnyh-blyud-otvet-eksperta-10620314.html Ссылка скопирована

Что лучше печь с конвекцией или без / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие режимы духовки существуют

Как в духовке лучше запекать торты и пироги

Для чего существует режим гриля

Современные духовки оснащены множеством функций и режимов, каждый из которых подходит для определенного типа блюд. Разобраться, какой режим духовки зачем подходит решил автор YouTube-канала "Всыпь Перца".

Большинство производителей используют стандартные символы для обозначения режимов духовки. Поэтому самый простой способ, как расшифровать пиктограммы на духовке, это запомнить несколько базовых обозначений, пишет Главред.

видео дня

Верхний и нижний нагрев - традиционный режим, который обозначают горизонтальная и вертикальная линии. Если вы не знали, в каком режиме духовки выпечка получается лучше всего, попробуйте его. Этот режим также подходит для выпекания мяса и тортов.

Нижний нагрев обозначает горизонтальная линия снизу и этот режим лучше всего подходит для выпекания пирогов с бортиками.

Символ вентилятора в круге обозначает конвекцию - режим, который считается одним из самых универсальных. Он обеспечивает равномерное приготовление блюд благодаря циркуляции горячего воздуха в ускоренном режиме. При этом эксперт не рекомендует его применять для приготовления хлеба.

В духовках также часто есть режим гриля, который обозначается волнистой линией сверху. Он идеально подходит для создания хрустящей корочки на колбасках, тостах или беконе. Иногда для достижения подобного эффекта можно использовать режим верхнего нагрева.

Так называемый режим пиццы обозначается вентилятором с нижней горизонтальной линией. Он обеспечивает хорошо пропеченное тесто для пиццы или пирогов.

В некоторых духовках есть режим размораживания. Он позволяет вдвое ускорить процесс размораживания продуктов и обозначается снежинкой или каплями.

Другие новости:

Что такое "Всыпь перца"? Всип перца - украинский YouTube-канал, на котором автор рассказывает о том, как лучше готовить еду, делится лайфхаками по сочетанию продуктов и объясняет, как правильно использовать бытовую технику на кухне. За каналом следит более 32 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред