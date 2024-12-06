Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Какой режим духовки выбрать для выпекания различных блюд: ответ эксперта

Анна Косик
6 декабря 2024, 13:40
41
Часто хозяйки используют конвекцию при запекании, не зная, какой режим духовки зачем подходит.
Духовка
Что лучше печь с конвекцией или без / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какие режимы духовки существуют
  • Как в духовке лучше запекать торты и пироги
  • Для чего существует режим гриля

Современные духовки оснащены множеством функций и режимов, каждый из которых подходит для определенного типа блюд. Разобраться, какой режим духовки зачем подходит решил автор YouTube-канала "Всыпь Перца".

Большинство производителей используют стандартные символы для обозначения режимов духовки. Поэтому самый простой способ, как расшифровать пиктограммы на духовке, это запомнить несколько базовых обозначений, пишет Главред.

видео дня

Верхний и нижний нагрев - традиционный режим, который обозначают горизонтальная и вертикальная линии. Если вы не знали, в каком режиме духовки выпечка получается лучше всего, попробуйте его. Этот режим также подходит для выпекания мяса и тортов.

Нижний нагрев обозначает горизонтальная линия снизу и этот режим лучше всего подходит для выпекания пирогов с бортиками.

Символ вентилятора в круге обозначает конвекцию - режим, который считается одним из самых универсальных. Он обеспечивает равномерное приготовление блюд благодаря циркуляции горячего воздуха в ускоренном режиме. При этом эксперт не рекомендует его применять для приготовления хлеба.

В духовках также часто есть режим гриля, который обозначается волнистой линией сверху. Он идеально подходит для создания хрустящей корочки на колбасках, тостах или беконе. Иногда для достижения подобного эффекта можно использовать режим верхнего нагрева.

Так называемый режим пиццы обозначается вентилятором с нижней горизонтальной линией. Он обеспечивает хорошо пропеченное тесто для пиццы или пирогов.

В некоторых духовках есть режим размораживания. Он позволяет вдвое ускорить процесс размораживания продуктов и обозначается снежинкой или каплями.

Другие новости:

Что такое "Всыпь перца"?

Всип перца - украинский YouTube-канал, на котором автор рассказывает о том, как лучше готовить еду, делится лайфхаками по сочетанию продуктов и объясняет, как правильно использовать бытовую технику на кухне. За каналом следит более 32 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кухня
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - Зеленский

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - Зеленский

14:49Украина
В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

14:43Украина
Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

14:39Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату возвращения осадков

"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

"А вот это уже серьезно": почему двум десяткам аэродромов РФ стоит приготовиться

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

Поздравления с Днем Вооруженных Сил Украины 2024

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

Последние новости

15:26

Сколько электроэнергии расходует интернет: ответ удивит многих

15:10

"Ручник" или передача: как правильно парковать автомобиль зимой

14:49

Силам обороны передали партию новейших ракет-дронов "Пекло" - ЗеленскийВидео

14:43

В МО заявили об увольнении главы военной академии: в чем обвинили генерала ВСУ

14:39

Порывистый ветер, снег и гололедица: какой будет погода в Украине в выходные

От Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТООт Украины не отмажутся очередным Будапештским меморандумом: Огрызко – о членстве в НАТО
14:37

Звезда Мастер Шефа беременна: нежное фото

14:29

СМИ нашли дорогие активы у семьи эксгенпрокурора Луценко: есть признаки незаконного обогащения

14:26

Света станет больше: три украинские АЭС восстановили производство электричества

14:18

Наступление РФ на Херсонщине: может ли враг пойти в атаку и создать плацдарм

Реклама
14:18

Водителям на заметку: как уменьшить расход топлива зимой - достаточно двух действий

14:10

Киевстар резко повышает тарифы: сколько теперь придется платить украинцам

13:44

Визит Ермака в США: команде Трампа раскрыли детали ситуации на фронте

13:40

Какой режим духовки выбрать для выпекания различных блюд: ответ эксперта

13:27

В Раде приняли присягу двое новых нардепов: что о них известно

13:27

Капля креатива и море красоты: как создать рождественский венок из обычной вешалки

12:46

"Рекорд за рекордом": ВСУ наносят успешные контрудары по врагу - Гетьман

12:42

Мокрый снег накроет Украину: в каких областях будут сильные осадки

12:32

Зеленский обратился к военным в День ВСУ: мороз по коже, когда говорим "Слава Украине"

12:31

Блинкен и Лавров публично поспорили из-за Украины: в чем причина перепалки

12:28

Большинство использует сушилку для белья неправильно, в чем секрет

Реклама
12:23

Дешевле, чем в прошлом году: в Украине быстро "падает" цена на популярный овощ

12:02

"Это большое дело": ВСУ впервые влупили бронетехнику КНДР на Харьковщине - Forbes

11:45

Три украинских фильма попали в лонглист премии "Оскар-2025": что это за ленты

11:39

"Все ее обожали": Дэвид Бэкхем поделился трагической потерей

11:38

Почему на Новый год едят "Оливье": какая история салата и почему в СССР он очень изменилсяВидео

11:30

Как сделать домашние чистящие средства: рецепты и советы

11:28

Удар по логистике РФ: партизаны устроили мощную диверсию в МосквеВидео

11:13

Будет радовать цветом очень долго: когда и как нужно пересаживать орхидею

11:06

Есть традиция сажать своих президентов: какая судьба светит лидеру Южной КореиВидео

11:03

Сломан череп: российскому актеру поставили диагноз

10:39

Мужчинам до 24 лет могут упростить выезд за границу - детали

10:31

Небанальные новогодние фильмы: оригинальная подборка на праздники

10:24

Украинская актриса рассказала, что готовится пойти на фронт

09:51

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 декабря (обновляется)

09:44

Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области

09:42

США готовятся предоставить Украине "лавину" военной помощи: в The Guardian рассказали детали

09:36

Лавров выдвинул требования Украине для начала мирных переговоров

09:24

Карта Deep State онлайн за 6 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

09:23

Гороскоп на завтра 7 декабря: Скорпионам - безграничная удача, Раки сорвут куш

09:11

Как спустить воздух из батареи правильно: простая инструкция

Реклама
08:43

В оккупированной Керчи прогремели взрывы: оккупанты скулят об атаке дронов

08:42

Шляпка в виде экскремента: Собчак высмеяли за нелепый головной убор

08:26

Один квадратный километр захваченной территории Украины "стоит" Кремлю 53 солдата - ISW

08:10

Приоритеты во время войнымнение

07:36

Силы ПВО сбили 32 дрона из 53-х: РФ атаковала Киев и еще пять областей

07:15

Чем отличаются две девушки: загадку нужно разгадать всего за 19 секунд

06:58

РФ оккупировала еще четыре населенных пункта на Донбасе – DeepState

06:10

Слишком много планов мира для Украины, но США все не подходитмнение

05:50

Буря затягивается: когда Украину "затрусит" из-за мощной магнитной бури

05:26

Особый сигнал: что значит, если человек чувствует дежавю - объяснениеВидео

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять