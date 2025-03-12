Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

Вы узнаете:
- Когда люди смогут "переводить" разговоры животных
- С какими домашними любимцами хозяева уже научились "общаться"
К 2045 году люди смогут "общаться" с домашними животными и переводить их разговоры. Таким мнением поделился ветеринар и директор ряда биотехнологических компаний Ноэль Фицпатрик. Об этом пишет Главред со ссылкой на Daily Star.
По его словам, в течение следующих 20 лет технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык домашних любимцев и животных.
"То, что животные разговаривают на языке, который мы не понимаем, не означает, что они не могут общаться. Я думаю, что в ближайшие пару десятилетий мы сможем перевести язык дельфинов, слонов и даже пчелы", - отметил он.
Ноэль заверил, что люди уже научились "общаться" с домашними животными, преимущественно с собаками, хотя пока это односторонняя связь.
Ветеринар рассказал, что служебные собаки способны понимать знаки выхода, а также гендерные символы на ванных комнатах. Существуют также полицейские собаки, которые могут реагировать на специфические запахи, например, запрещенные вещества или взрывчатки.
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The Daily Star
The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.
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