Когда люди смогут "разговаривать" с животными: ветеринар назвал дату

В ближайшие десятилетия люди смогут "переводить" язык дельфинов, слонов и даже пчел, убежден Ноэль.

https://glavred.info/life/kogda-lyudi-smogut-razgovarivat-s-zhivotnymi-veterinar-nazval-datu-10646726.html Ссылка скопирована

Технологии позволят людям "разговаривать" с животными / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

Когда люди смогут "переводить" разговоры животных

С какими домашними любимцами хозяева уже научились "общаться"

К 2045 году люди смогут "общаться" с домашними животными и переводить их разговоры. Таким мнением поделился ветеринар и директор ряда биотехнологических компаний Ноэль Фицпатрик. Об этом пишет Главред со ссылкой на Daily Star.

По его словам, в течение следующих 20 лет технологии будут прогрессировать настолько, что появится возможность "переводить" язык домашних любимцев и животных.

видео дня

"То, что животные разговаривают на языке, который мы не понимаем, не означает, что они не могут общаться. Я думаю, что в ближайшие пару десятилетий мы сможем перевести язык дельфинов, слонов и даже пчелы", - отметил он.

Ноэль заверил, что люди уже научились "общаться" с домашними животными, преимущественно с собаками, хотя пока это односторонняя связь.

Ветеринар рассказал, что служебные собаки способны понимать знаки выхода, а также гендерные символы на ванных комнатах. Существуют также полицейские собаки, которые могут реагировать на специфические запахи, например, запрещенные вещества или взрывчатки.

Читайте также:

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред