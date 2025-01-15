"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

Кратко:
- Исследователи открыли новый вид морских клопов
- Новый вид назвали в честь известного персонажа
Ученые открыли новый вид гигантских изоподов, названный Bathynomus vaderi, из-за его сходства с известным персонажем Дартом Вейдером из фильма "Звездные войны".
Главред выяснил, что этих ракообразных, которые достигают длины до 32,5 сантиметров и могут весить около 1 килограмма, нашли во Вьетнаме. Как пишет The Mirror, сейчас там проводятся исследования, чтобы понять, обитают ли Bathynomus vaderi в других частях Южно-Китайского моря.
Во время нового исследования ученые уже проанализировали образцы, выловленные местными рыбаками, и установили, что несколько особей имеют уникальные характеристики, которые позволяют классифицировать их как отдельный вид. В частности, специалисты отметили наличие выразительной впадины в тазовой кости и особый костный гребень, выступающий из коракоидной кости, который отличает этих существ от других представителей сверхгигантских изоподов.
Что интересно - этот вид стал дорогим деликатесом на вьетнамских рынках морепродуктов, хотя раньше рыбаки продавали морских существ по низким ценам.
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The Daily Mirror
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