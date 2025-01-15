"Копия" Дарта Вейдера: во Вьетнаме нашли гигантское странное создание

Новый вид морских клопов поразил исследователей своим сходством с культовым персонажем.

https://glavred.info/life/kopiya-darta-veydera-vo-vetname-nashli-gigantskoe-strannoe-sozdanie-10630883.html Ссылка скопирована

Новый вид принадлежит к роду Bathynomus и представляет собой гигантский изопод / Коллаж: Главред, фото: Википедия, Peter Ng

Кратко:

Исследователи открыли новый вид морских клопов

Новый вид назвали в честь известного персонажа

Ученые открыли новый вид гигантских изоподов, названный Bathynomus vaderi, из-за его сходства с известным персонажем Дартом Вейдером из фильма "Звездные войны".

Главред выяснил, что этих ракообразных, которые достигают длины до 32,5 сантиметров и могут весить около 1 килограмма, нашли во Вьетнаме. Как пишет The Mirror, сейчас там проводятся исследования, чтобы понять, обитают ли Bathynomus vaderi в других частях Южно-Китайского моря.

видео дня

Во время нового исследования ученые уже проанализировали образцы, выловленные местными рыбаками, и установили, что несколько особей имеют уникальные характеристики, которые позволяют классифицировать их как отдельный вид. В частности, специалисты отметили наличие выразительной впадины в тазовой кости и особый костный гребень, выступающий из коракоидной кости, который отличает этих существ от других представителей сверхгигантских изоподов.

Сравнение нового вида изоподов и Дарта Вейдера / фото: скриншот из статьи

Что интересно - этот вид стал дорогим деликатесом на вьетнамских рынках морепродуктов, хотя раньше рыбаки продавали морских существ по низким ценам.

Читайте также:

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред