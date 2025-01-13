'Крах планов и несчастные случаи': астролог назвал худшие дни в 2025 году

Ретроградный Меркурий в 2025 году обещает периоды, которые будут сопровождаться недоразумениями и неожиданными событиями, к которым стоит заранее подготовиться.

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Ретроградный Меркурий 2025 - астролог назвал худшие дни в 2025 году / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Что такое ретроградный Меркурий

Как влияет ретроградный Меркурий на людей

Когда ретроградный Меркурий в 2025 году

Ретроградный Меркурий, известный своим влиянием на коммуникацию, путешествия и технологии, в этом году случится трижды. Астрологи обычно предостерегают о возможных сбоях, связанных с этим явлением. Если у вас возникает ощущение дискомфорта или нестабильности, они советуют "поблагодарить" небесные тела за эти эмоциональные качели. Планирование важных событий с учетом этих дат может помочь избежать неприятных неожиданностей.

Главред выяснил, почему в ретроградный Меркурий все плохо.

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Что такое ретроградный Меркурий

Астролог Пальмист Анкур в комментарии для DailyStar отметил, что ретроградный Меркурий - это иллюзия, когда планета кажется движущейся в обратном направлении из-за того, что Земля обгоняет ее на орбите. В астрологии этот период считается источником хаоса в сферах, находящихся под влиянием Меркурия.

"Ретроградный Меркурий сам по себе не является плохим - это просто время, когда все может пойти не так, как планировалось. Осознание этого позволяет вам управлять энергией с осторожностью",- объясняет астролог Пальмист Анкур.

Астролог Анкур отмечает, что Меркурий, как самая близкая к Солнцу и самая быстрая планета в нашей Солнечной системе, часто вступает в ретроградное состояние - примерно три-четыре раза в год.

Когда начинается ретроградный Меркурий 2025 - что нельзя делать в ретроградный Меркурий 2025

В 2025 году стоит обратить внимание на три периода ретроградного Меркурия и их возможное влияние.

Первый период, с 14 марта по 8 апреля, совпадает с переходом Нептуна из Рыб в Овна и затмением. Анкур предупреждает, что такое сочетание событий может повысить риск несчастных случаев, особенно во время авиа- и морских путешествий. Нестабильное положение Марса в Раке еще больше усиливает напряженную энергию этого времени.

Второй период, с 17 июля по 11 августа, сопровождается тесным сближением Сатурна и Нептуна в Овне. Это может повлечь дипломатические конфликты или обострение международной напряженности.

"Ожидайте повышенных задержек в путешествиях и потенциальных разрывов в международных отношениях", - прогнозирует Анкур.

Оппозиция Меркурия к Урану, которая продлится с 9 по 30 ноября 2025 года, может вызвать сбои в работе технологий и даже сейсмическую активность.

"Это время для резервного копирования данных и подготовки к возможным природным катаклизмам", - говорит Анкур.

The Daily Star The Daily Star (дословно - "Ежедневная звезда") - ежедневная газета-таблоид, издающаяся с понедельника по субботу в Великобритании со 2 ноября 1978 года. 15 сентября 2002 года было запущено дочернее издание Daily Star Sunday с отдельным персоналом. 31 октября 2009 года Daily Star опубликовала свой 10-тысячный номер. С марта 2018 года издание возглавляет Джон Кларк, пишет Википедия.

Что происходит в ретроградный Меркурий с человеком - что хорошо делать в ретроградный Меркурий

Учитывая эти возможные трудности, астролог Анкур рекомендует соблюдать следующие меры безопасности во время ретроградных периодов:

Тщательно проверяйте все: от планов путешествий до контрактов - внимательно изучайте каждую деталь.

Избегайте новых начинаний: лучше сосредоточиться на завершении текущих проектов.

Будьте готовы к неожиданностям: оставайтесь гибкими и учитывайте возможные задержки или изменения в планах.

Анкур также отмечает, что, несмотря на вызовы, ретроградный Меркурий может стать временем для личностного роста.

"Эти периоды заставляют нас замедлиться и задуматься. Это время, чтобы подвести итоги и заново открыть для себя то, что приносит нам радость", - говорит он.

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