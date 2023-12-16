Лунный календарь 17 декабря 2023: не искушайтесь и берегитесь второй половины дня

Усилия, направленные на улучшение работы, могут принести благополучие в очень короткие сроки.

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Лунный календарь на 16 декабря / Коллаж Главред, фото Instagram (krismaya.maya.photography, falaradosci)

Существует мнение, что Луна, пребывающая в определенной фазе может оказать влияние на наше настроение, решения и даже физическое состояние. Главред рассказывает о том, что можно делать, а чего нельзя 16 декабря согласно лунному календарю.

Какой завтра лунный день

17 декабря - растущая Луна. С 12:29 - 6-й день лунного цикла. Луна в Водолее.

Влияние Луны на человека 17 декабря

Сегодня возможны искушения, и вам может предстоять выбор между добром и злом, с возможностью, что выбор может быть направлен в сторону негатива. Во второй половине дня увеличивается вероятность возникновения конфликтов и падения настроения. В любом случае важно сохранять спокойствие, избегать конфликтов и игнорировать провокации.

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Влияние Луны 17 декабря по сферах жизни

Бизнес и деньги: Усилия, направленные на улучшение сферы вашей деятельности, могут принести благополучие в очень короткие сроки, превосходящее вложенные в этот день усилия. Спокойная работа с информацией, документами и архивами сегодня будет благоприятной. Начинать новые дела и подписывать договора лучше отложить на более удачный период. Просмотр состояния дел важен, и ошибки еще можно исправить; сегодня предоставляется последняя возможность в текущем лунном цикле. В финансовом плане день не считается активным. Начальство, партнеры и клиенты заняты своими проблемами и не склонны заниматься чужими делами. Принятие судьбоносных решений следует отложить на другой день, а также решение финансовых вопросов.

Здоровье: На начинающиеся недомогания или болезнь следует обратить внимание и приступить к лечению, чтобы избежать возможных осложнений. Сегодняшний день благоприятен для посещения сауны, бани или принятия ванны с морской солью, такие водные процедуры восстановят силы и нейтрализуют негативную энергию. Проведение времени на природе или хотя бы прогулка в парке также может быть полезным. Наслаждение хорошей музыкой в одиночестве с самим собой также внесет позитивный вклад.

Стрижка волос: Сегодня визит к парикмахеру вполне уместен, поскольку стрижка способствует укреплению здоровья в соответствии с лунной фазой. Растущая Луна может содействовать более быстрому росту волос.

Отношения и брак: Считается, что этот день не подходит для заключения брака или помолвки. В противном случае, семейная жизнь может столкнуться с конфликтами, а гармония будет под угрозой. Одиночество вдвоем, охлаждение отношений и трудности в достижении взаимопонимания могут стать характерными чертами этого периода.

Сон в ночь с 16 на 17 декабря

В ваших снах могут появиться образы ваших родителей. Это можно рассматривать как намек на необходимость проанализировать, какие проблемы вы унаследовали от них, и приступить к их решению. Если в снах возникает угроза, это может быть предупреждением о необходимости быть особенно внимательным.

Совет на 17 декабря по лунному календарю

Сегодня лучше избегать коллективной работы, так как присутствие негативной энергии может спровоцировать конфликты и столкновения. Проявите заботу к окружающей природе, воздержитесь от срыва цветов и вырубки деревьев.

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