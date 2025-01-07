Лунный календарь на январь 2025 года: в какие дни лучше планировать важные дела

Вы узнаете:
- Какие благоприятные дни в январе 2025 года
- Когда лучше воздержаться от важных начинаний
С наступлением нового года люди часто ставят перед собой новые цели и планируют важные изменения в жизни. Главред узнал, что в январе 2025 года будет много оптимальных дней для путешествий и новых начинаний, однако есть также моменты, когда лучше воздержаться от важных дел.
Астролог Татьяна Михайленко в Instagram рассказала, какие дни в последний месяц года будут благоприятными и неблагоприятными для важных начинаний.
Благоприятные дни в январе 2025 года
Удачными для важных перемен и начинаний в январе считаются такие даты: 10, 13, 15, 20, 24, 25, 28, 30, 31.
"Дни, на которые лучше всего планировать самые важные дела месяца. Также эти даты благоприятны для крупных покупок и значительных событий в жизни: свадеб, переездов, открытия нового бизнеса и другие ваши начинания.", - пишет Михайленко.
В то же время астролог отмечает, что до 24 февраля 2025 года с важными покупками техники, авто и бизнеса лучше подождать, ведь до февраля Марс находится в ретроградной фазе.
Неблагоприятные дни в январе 2025 года
Опасными и неблагоприятными для важных дел в январе считаются такие даты: 6, 7, 8, 12, 14, 18, 22, 23, 27.
"Не планируйте на этот период важных событий или решений, которые будут иметь ключевое значение для вашей жизни. С другой стороны, это время благоприятно для действий, направленных на разрушение: разрыв отношений и договоренностей, увольнение с работы, хирургических вмешательств и т.д.", - рекомендует астролог.
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