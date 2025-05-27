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Лунный календарь стрижек на июнь 2025

Сергей Кущ
27 мая 2025, 10:50
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Считается, что лунный календарь может помочь выбрать наиболее благоприятное время для стрижки, окрашивания и других процедур.
Лунный календарь стрижек на июнь 2025
Лунный календарь стрижек на июнь 2025 / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Стрижка в определенные дни месяца связана с лунными ритмами, которые, по убеждениям астрологов и сторонников народных традиций, влияют на состояние здоровья, настроение и даже рост волос.

Лунный календарь стрижек на июнь 2024 года поможет вам выбрать лучший день для визита к парикмахеру или изменения цвета волос.

Лунный календарь стрижек на июнь 2025 года: лучшие дни

Наилучшими днями для стрижки волос считаются 2–5, 7, 21, 23 и 26–30 числа. Можно выбрать и другие даты, но именно в эти дни стрижка получится особенно удачной: прическа будет выглядеть опрятно и даже лучше, чем вы ожидали. После процедуры волосы приобретут более здоровый вид, а секущиеся кончики исчезнут.

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Нежелательные дни для стрижки в июне 2025 года

От стрижки лучше отказаться 6, 8–9, 11, 15, 19–20 и 25 июня. В эти дни процедура может навредить волосам — усилится их ломкость и выпадение. К тому же результат вряд ли порадует, и стрижку вскоре придется переделывать.

Как понять лунный календарь?

Лунный день считается от восхода Луны. Для разных географических координат будет получаться так же, как и с восходом солнца (то раньше, то позже), ведь так же, как Земля вращается вокруг Солнца, так и Луна вращается вокруг Земли. Разница в том, что для Солнца период - год, а для Луны - лунный месяц.

Лучше провести процедуры для ухода за волосами, вместо кардинальных изменений.

Окрашивание волос по лунному календарю на июнь 2025

Благоприятные дни для окрашивания и осветления волос — 2, 4, 12, 18, 21–23, 27 и 30 июня. В это время цвет получится ярким, пряди — блестящими и живыми. Отличный период для маскировки седины, смены оттенка или мелирования.

А вот от окрашивания 6, 9–11, 14–15, 20, 24 и 25 июня стоит отказаться. Результат может оказаться непредсказуемым и вызвать разочарование. В крайних случаях можно слегка освежить цвет, затронув лишь кончики.

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