Лягушки не виноваты: откуда на самом деле берутся бородавки

Вы узнаете:
- Чем вызвано появление бородавок
- Нужно ли их удалять
В детстве, наверное, многие слышали, что бородавки - следствие общения с лягушкой, но это лишь "страшилки" взрослых. Основная причина - вирус папилломы человека.
Главред решил разобраться, почему появляются бородавки.
Как можно подхватить бородавки
По словам экспертов, подхватить бородавки можно даже при рукопожатии с зараженным человеком. Поручни в общественном транспорте и бытовые вещи - тоже могут быть местом заражения. Кроме этого, бородавки могут появляться на теле людей со слабым иммунитетом или тех, кто часто переохлаждается и обильно потеет.
Что делать, если содрал бородавку
Если бородавка содрана и идет кровь, продезинфицируйте место повреждения перекисью водорода или салициловой кислотой, затем заклейте пластырем. Это поможет предотвратить воспаление и снизит риск распространения вируса. Далее обратитесь к врачу.
Что будет, если не удалять бородавки
Хотя бородавки обычно являются безопасными, иногда они могут представлять проблему и требовать удаления. Вот несколько причин, почему лучше удалять бородавки:
- эстетический аспект;
- дискомфорт;
- риск инфекции.
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Что такое бородавка?
Бородавка - это плотные узелки с неровной поверхностью, главным образом возникающие на тыльных поверхностях рук и на подошвах. Могут группироваться в большие бугристые бляшки, пишет Википедия.
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