Лягушки не виноваты: откуда на самом деле берутся бородавки

В современной косметологии бородавки могут быть удалены различными методами.

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Откуда берутся бородавки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем вызвано появление бородавок

Нужно ли их удалять

В детстве, наверное, многие слышали, что бородавки - следствие общения с лягушкой, но это лишь "страшилки" взрослых. Основная причина - вирус папилломы человека.

Главред решил разобраться, почему появляются бородавки.

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Как можно подхватить бородавки

По словам экспертов, подхватить бородавки можно даже при рукопожатии с зараженным человеком. Поручни в общественном транспорте и бытовые вещи - тоже могут быть местом заражения. Кроме этого, бородавки могут появляться на теле людей со слабым иммунитетом или тех, кто часто переохлаждается и обильно потеет.

Что делать, если содрал бородавку

Если бородавка содрана и идет кровь, продезинфицируйте место повреждения перекисью водорода или салициловой кислотой, затем заклейте пластырем. Это поможет предотвратить воспаление и снизит риск распространения вируса. Далее обратитесь к врачу.

Что будет, если не удалять бородавки

Хотя бородавки обычно являются безопасными, иногда они могут представлять проблему и требовать удаления. Вот несколько причин, почему лучше удалять бородавки:

эстетический аспект;

дискомфорт;

риск инфекции.

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Что такое бородавка? Бородавка - это плотные узелки с неровной поверхностью, главным образом возникающие на тыльных поверхностях рук и на подошвах. Могут группироваться в большие бугристые бляшки, пишет Википедия.

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