Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Лягушки не виноваты: откуда на самом деле берутся бородавки

Мария Николишин
5 марта 2025, 19:02
45
В современной косметологии бородавки могут быть удалены различными методами.
Лягушки не виноваты: откуда на самом деле берутся бородавки
Откуда берутся бородавки / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Чем вызвано появление бородавок
  • Нужно ли их удалять

В детстве, наверное, многие слышали, что бородавки - следствие общения с лягушкой, но это лишь "страшилки" взрослых. Основная причина - вирус папилломы человека.

Главред решил разобраться, почему появляются бородавки.

видео дня

Как можно подхватить бородавки

По словам экспертов, подхватить бородавки можно даже при рукопожатии с зараженным человеком. Поручни в общественном транспорте и бытовые вещи - тоже могут быть местом заражения. Кроме этого, бородавки могут появляться на теле людей со слабым иммунитетом или тех, кто часто переохлаждается и обильно потеет.

Что делать, если содрал бородавку

Если бородавка содрана и идет кровь, продезинфицируйте место повреждения перекисью водорода или салициловой кислотой, затем заклейте пластырем. Это поможет предотвратить воспаление и снизит риск распространения вируса. Далее обратитесь к врачу.

Что будет, если не удалять бородавки

Хотя бородавки обычно являются безопасными, иногда они могут представлять проблему и требовать удаления. Вот несколько причин, почему лучше удалять бородавки:

  • эстетический аспект;
  • дискомфорт;
  • риск инфекции.

Читайте также:

Что такое бородавка?

Бородавка - это плотные узелки с неровной поверхностью, главным образом возникающие на тыльных поверхностях рук и на подошвах. Могут группироваться в большие бугристые бляшки, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

кожа
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

20:02Политика
Почти 20-градусная жара накрывает Украину: в каких областях будет теплее всего

Почти 20-градусная жара накрывает Украину: в каких областях будет теплее всего

19:33Синоптик
Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

18:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

Гороскоп на завтра 6 марта: Львам - радостное известие, Стрельцам - сюрприз

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

"Ситуация неприемлемая": Ольга Сумская рассказала о разногласиях с дочерью

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

После слухов о проблемах с мужем: Мозговая рассказала про "исчезающих мужчин"

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

У Трампа провели первые переговоры с Зеленским и заявили о двух просьбах – CNN

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 5 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

20:02

Подготовка уже началась: когда состоится встреча Украины и США

20:00

Франция развеяла домыслы о поездке Макрона, Стармера и Зеленского в США - СМИ

19:54

Помощь США на паузе: СМИ сказали, когда в Украине закончатся ракеты для Patriot

19:53

"Зеленского дожали": эксперт о сценарии подготовки мирных переговоровВидео

19:33

Почти 20-градусная жара накрывает Украину: в каких областях будет теплее всего

До прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах ТрампаДо прекращения огня - считанные недели: Валерий Клочок - о последствиях саммита в Лондоне и угрозах Трампа
19:33

Павла Дурова "поймали" на свидании с Джаредом Лето

19:32

Лечится и усох: Киркоров появился на публике тощим и изможденным

19:12

Почему не надо перекапывать огород: назван неожиданный секрет рекордного урожаяВидео

19:10

"Три тела" для СШАмнение

Реклама
19:02

Лягушки не виноваты: откуда на самом деле берутся бородавки

19:01

Кусты роз будут гнуться от цветов: эксперты раскрыли секреты ухода весной

18:50

Приближение устойчивого мира: Зеленский сообщил о подготовке первых шагов

18:10

В НАТО не готовы к современной войне с применением дронов - Сухаревский

18:06

Что означает загадочный дорожный знак облако с дождем: знают не все водители

18:04

Петр Порошенко попал в скандал: вывел более 2 млрд грн, но больше не смог - помешали санкции, - Гладких

17:43

"В США начнется бунт, есть угроза отставки": назван главный вызов для ТрампаВидео

17:43

Переговоры с РФ: у Зеленского и Трампа обсудили дату и место проведения

17:38

Как Украина может компенсировать отсутствие помощи США: неожиданный прогноз

17:24

"Меняет жизнь": блогерша показала особенность своего дома – подписчики в восторге

17:21

Секреты правильного соседства растений: что нельзя сажать рядом

Реклама
17:20

Будет блестеть как новая: как легко отмыть решетку газовой плиты от жираВидео

17:17

У Трампа поставили условие Украине по военной помощи: СМИ узнали детали

17:13

Старший сын Шэрон Стоун повторил мамину сцену из фильма "Основной инстинкт"

17:11

Что можно и нельзя делать с водой 6 марта: строгие приметы в этот день

16:57

Археологи обомлели: древняя пещера открыла невероятный секрет человечества

16:36

Цели в ряде областей: какие города хочет захватить Путин перед мирными переговорамиВидео

16:23

Одежда сохранит цвет и будет служить дольше: назван "секретный" метод стирки

15:52

У Трампа связали возобновление помощи Украине с ходом переговоров

15:32

Садоводов призвали обрезать розы в марте: какая причина

15:27

"Украина никому ничего не должна": названо важное условие договора об ископаемыхВидео

15:04

Когда Чистый четверг в 2025 году в Украине: обычаи, дата праздника

15:02

Остановка обмена разведданными с Украиной: в ЦРУ сделали важное заявление

14:55

Что посадить на месте чеснока: правила, которые помогут получить большой урожайВидео

14:46

Примадонна и сбоку бантик: Пугачева спровоцировала новый спор в Сети

14:35

Как убрать застарелую ржавчину с лопаты: простой, но очень эффективный способВидео

14:35

Кто самая богатая женщина: надо угадать всего за 5 секунд

14:33

Обнаружили через 10 дней: в РФ умер популярный актер, звезда советского кино

14:19

Трамп "душит" и пойдет на "шантаж", позиции Киева слабеют: тревожный прогнозВидео

13:59

Когда менять зимние шины на летние: водителям назвали главное правило

13:55

Когда закончится война: прогноз для Украины после скандала Трампа и Зеленского

Реклама
13:42

"Становилось хуже": Мисс Украина Вселенная показала, как ее избивал возлюбленный

13:38

Зима длилась 24 дня: в Киеве наступила метеорологическая весна

13:27

Нужен только 1 секретный ингредиент: шикарный рецепт самого быстрого салата в мире

13:20

РФ выбрала новую цель на востоке: офицер ВСУ назвал направление штурма

12:50

Военная помощь Украине от США: в The New York Times узнали о решении Трампа

12:44

Алек Болдуин думал о суициде после убийства украинки на съемках "Ржавчины"

12:42

"Не думала, что смогу": Седокова показала, чем лечится после смерти Тиммы

12:39

Кристина Орбакайте удивила заявлением - Пугачева отреагировала моментально

12:23

"Смените Зеленского - будем разговаривать": действительно ли США хочет отставки президента

12:16

Война в Украине закончится поэтапно: Клочок раскрыл детали мирного плана ТрампаВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Военная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за Авдеевку
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять