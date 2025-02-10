Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

Виталий Кирсанов
10 февраля 2025, 17:43
57
После напряженного рабочего дня хочется отдохнуть. Многие предпочитают проводить время в сауне. Ведь здесь можно расслабиться и снять стресс.
сауна
Как часто можно ходить в сауну / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Dr. Berg

Вы узнаете:

  • Рекомендуемое количество походов в баню
  • Можно ли каждый день ходить в сауну?
  • Почему нужно регулярно ходить в сауну?

Посещение парной оказывает положительное влияние на здоровье. Но если переусердствовать, то есть риск навредить своему организму. Банные процедуры тренируют сердечную мышцу и всю сердечно-сосудистую систему в целом, уменьшают уровень нервного напряжения, прогревают суставы, повышают иммунитет и выносливость, а также благотворно влияют на состояние кожи. Для позитивного эффекта нужно выбрать такую частоту посещений, которая позволит вам чувствовать себя идеально. Главред узнал о рекомендуемом количестве походов в баню.

Автор Youtube-канала Dr. Berg также рассказал, что будет, если посещать сауну регулярно в течение 14 дней.

Есть люди, которые после первого посещения готовы ходить париться хоть каждый день. Ведь после сауны ощущаешь себя окрыленным - настроение поднимается, самочувствие улучшается. Это относится и к людям, которые используют баню для похудения, так как хочется получить результат максимально быстро. Однако не стоит частить. Ко всему нужно подходить с умом!

Можно ли каждый день ходить в сауну?

Чтобы достичь максимального терапевтического эффекта от банных процедур, необходимо знать, сколько раз в неделю можно ходить в сауну:

Для новичков оптимальная частота походов в парную составляет 1 раз в 7-10 дней. Продолжительность одной процедуры 5-7 минут. Таких подходов может быть 3-4. Даже если можете выдержать больше, для начала этого будет достаточно.

Если вы используете баню для косметических процедур, можно ходить пару раз в неделю. Но опять-таки, начинайте постепенно.

Тем, кто страдает заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, рекомендуется ходить в сауну 1 раз в 14 дней. Но не все диагнозы позволяют в принципе посещать парилку, поэтому тут необходима рекомендация вашего семейного врача.

Банщики с опытом могут посещать баню до 4 раз в неделю. Тут уже нужен опыт и натренированный организм. Но пребывание в парилке стоит ограничить 3 минутами за подход.

Одним из важных факторов является регулярность. Так как если вы будете ходить сначала раз в неделю, потом раз в полгода, затем раз в месяц - особого результата не будет. Конечно, это не вредно, но для положительного воздействия на организм этого будет недостаточно.

Почему нужно регулярно ходить в сауну?

В баню приходят ради парилки, банщики тут отдыхают, отключаются от повседневной жизни, получают наслаждение, в том числе огромную пользу:

  • ускоряется процесс регенерации клеток;
  • организм быстро восстанавливается;
  • проходит усталость;
  • удается психологически отдохнуть, успокоить свои нервы;
  • очищается система кровоснабжения;
  • расширяются поры кожи, вследствие чего токсины с легкостью выходят из организма;
  • мышцы расслабляются.

От банных мероприятий иммунная система крепнет, противостоит всевозможным недугам, простудным заболеваниям.

Смотрите видео блогера о том, что будет, если посещать сауну регулярно в течение 14 дней.

Читайте также:

Что такое сауна

Сауна - финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют. Сауны можно разделить на два основных типа: обычные сауны, в которых согревают воздух, и инфракрасные сауны. Инфракрасные сауны могут использовать различные материалы в области нагрева, такие как древесный уголь, активные углеродные волокна и другие материалы. Большинство саун имеют электрические печи каменки, которые создают температурный режим. Именно поэтому основное отличие между баней и сауной - влажность и температура: в бане для парилки плескают воду на камни, и получается влажный пар, а финская сауна с помощью каменки выдает сухой пар.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    здоровье баня сауна психическое здоровье плавание бассейн
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

    В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

    18:21Синоптик
    Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

    Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

    18:16Мир
    "Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

    "Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

    18:10Мир
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

    После разговора Трампа и Путина: в Белом доме сделали заявление о войне в Украине

    Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

    Намазка из Франции, которую обожают все: очень простой рецепт, пальчики оближешь

    Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

    Угроза массированного удара РФ: в Сети рассказали о Ту-95МС и Ту-160 с ракетами

    Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

    Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

    Последние новости

    18:21

    В Украине ударит мороз с новой силой: синоптик Птуха о новом похолодании в Украине

    18:16

    Макрон резко обратился к Трампу и призвал решать проблему войны в Украине

    18:10

    "Черный лебедь" для Путина: назван решающий фактор, который начнет развал России

    17:43

    Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

    17:29

    РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину: Тука предупредил об угрозеВидео

    Война может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – ТукаВойна может продолжаться еще 10-20 лет, и на прекращение огня в 2025-м не стоит рассчитывать – Тука
    17:28

    Сами окажитесь в беде: что нельзя делать 11 февраля

    17:27

    Нас ждут тяжелые испытания, армия РФ будет наступать в 2 областях - ТукаВидео

    16:48

    "Не без приключений": Тимур Мирошниченко с младшим сыном попал в больницу

    16:48

    Выгодный мир или заморозка войны: чего ждать украинцам от Мюнхенской конференции

    Реклама
    16:31

    Gazeta Wyborcza рассказала, как украинские пограничники используют тяжелое оружие на передовой

    16:24

    "Ждать не стоит": в ГУР дали тревожный прогноз насчет быстрого завершения войны

    16:21

    Мгновенно удаляет грязь и плесень: доступное средство сделает стиралку чистой

    16:16

    Фрукты, рис, сало и сыр: зачем опытные хозяйки раскладывают их на огороде

    16:00

    Когда в Украине будет идти снег: синоптик назвала дату

    15:26

    "Нет 20% черепной коробки": звезда Лиги смеха перенес кровоизлияние в мозг

    15:18

    Какие блюда нельзя ставить на стол 11 февраля – приметы, праздники, именины

    15:15

    Худший сценарий для Украины: Тука о плане Трампа по завершению войныВидео

    15:13

    Келлог представит Трампу несколько вариантов завершения войны в Украине - СМИ

    15:07

    Очень полезный салат, который готовили в СССР: шикарный рецепт за 3 минуты

    14:50

    До блеска за 15 минут: как правильно чистить стеклянную дверцу духовки

    Реклама
    14:23

    6 продуктов, которые помогут заснуть: их можно есть даже поздно вечером

    14:18

    ВСУ отбросили врага на Донетчине и Курщине: в DeepState раскрыли подробности

    14:14

    Под носом российской ПВО: НПЗ на юге РФ взорвали возле базы зенитной бригады

    13:57

    IQ-тест для тех, у кого HD-зрение: найдите лягушку в листьях за 6 секунд

    13:50

    "Еще 10-20 лет": Тука сказал, когда закончится война, и назвал выходВидео

    13:17

    Родить в 50+: в студии Говорить вся країна обсудили риски позднего материнства

    13:17

    В Украине ограничивают поставки электроэнергии: коснется ли бытовых потребителей

    13:14

    "Прекращения огня не будет": Тука спрогнозировал, сколько продлится войнаВидео

    12:45

    "Не братство, не дружба": Потап представил Дудю свой мирный план окончания войны

    12:38

    "Это произошло": Потап высказался о разводе с Настей Каменских

    12:22

    РФ сбросила КАБы на Краматорск и Константиновку: много раненых, есть жертваФото

    12:18

    В НАТО сказали, кто помогает Путину продолжать войну

    12:02

    Сыграет на руку Путину: Тука дал неутешительный прогноз о перемирии с РФВидео

    12:00

    "Поэтому я возвращаюсь": беглец Потап признался, как выехал из Украины

    11:59

    Им нужно все и сразу: 4 чрезвычайно нетерпеливых знака зодиака

    11:39

    Цены "тают на глазах": в Украине резко дешевеют популярные овощи

    11:22

    Путин взбесится с началом переговоров, давление на Украину растет - ТукаВидео

    11:20

    СМИ опубликовали редкое видео Порошенко: вопреки решению СНБО пообещал Лаврову ЧФ в Крыму

    10:55

    Китайский гороскоп на завтра 11 февраля: Змеям - ложь, Собакам - неуверенность

    10:42

    Будет настоящая зима: в Украину идут мощные циклоны

    Реклама
    10:41

    "Я живой": в Одесском университете МВД курсанта случайно "похоронили"

    10:22

    "Нашли образование": у звезды фильма "Мимино" обнаружили рак

    10:15

    ВСУ начали контратаки по всей линии фронта: в Le Figaro назвали цель такого шага

    09:32

    Известный продюсер рассекретил гонорары жюри и ведущих Нацотбора - детали

    09:32

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 10 февраля (обновляется)

    09:30

    Украину накрыли сильные морозы: вернутся ли графики отключений света

    09:28

    ВСУ рванули вперед: в ISW рассказали о продвижении в Курской области

    09:04

    Карта Deep State онлайн за 10 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

    08:57

    Что не так на рисунке: надо найти ошибку за 5 секунд

    08:34

    Умер звезда советских фильмов Олег Стриженов - причина

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
    Война с Россией
    Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
    Синоптик
    Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
    Интересное
    Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять