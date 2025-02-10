Как часто можно ходить в сауну: что будет с телом и нервами после парной

После напряженного рабочего дня хочется отдохнуть. Многие предпочитают проводить время в сауне. Ведь здесь можно расслабиться и снять стресс.

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Как часто можно ходить в сауну / коллаж: Главред, фото: скриншот с Youtube-канала Dr. Berg

Вы узнаете:

Рекомендуемое количество походов в баню

Можно ли каждый день ходить в сауну?

Почему нужно регулярно ходить в сауну?

Посещение парной оказывает положительное влияние на здоровье. Но если переусердствовать, то есть риск навредить своему организму. Банные процедуры тренируют сердечную мышцу и всю сердечно-сосудистую систему в целом, уменьшают уровень нервного напряжения, прогревают суставы, повышают иммунитет и выносливость, а также благотворно влияют на состояние кожи. Для позитивного эффекта нужно выбрать такую частоту посещений, которая позволит вам чувствовать себя идеально. Главред узнал о рекомендуемом количестве походов в баню.

Автор Youtube-канала Dr. Berg также рассказал, что будет, если посещать сауну регулярно в течение 14 дней.

Есть люди, которые после первого посещения готовы ходить париться хоть каждый день. Ведь после сауны ощущаешь себя окрыленным - настроение поднимается, самочувствие улучшается. Это относится и к людям, которые используют баню для похудения, так как хочется получить результат максимально быстро. Однако не стоит частить. Ко всему нужно подходить с умом!

Можно ли каждый день ходить в сауну?

Чтобы достичь максимального терапевтического эффекта от банных процедур, необходимо знать, сколько раз в неделю можно ходить в сауну:

Для новичков оптимальная частота походов в парную составляет 1 раз в 7-10 дней. Продолжительность одной процедуры 5-7 минут. Таких подходов может быть 3-4. Даже если можете выдержать больше, для начала этого будет достаточно.

Если вы используете баню для косметических процедур, можно ходить пару раз в неделю. Но опять-таки, начинайте постепенно.

Тем, кто страдает заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, рекомендуется ходить в сауну 1 раз в 14 дней. Но не все диагнозы позволяют в принципе посещать парилку, поэтому тут необходима рекомендация вашего семейного врача.

Банщики с опытом могут посещать баню до 4 раз в неделю. Тут уже нужен опыт и натренированный организм. Но пребывание в парилке стоит ограничить 3 минутами за подход.

Одним из важных факторов является регулярность. Так как если вы будете ходить сначала раз в неделю, потом раз в полгода, затем раз в месяц - особого результата не будет. Конечно, это не вредно, но для положительного воздействия на организм этого будет недостаточно.

Почему нужно регулярно ходить в сауну?

В баню приходят ради парилки, банщики тут отдыхают, отключаются от повседневной жизни, получают наслаждение, в том числе огромную пользу:

ускоряется процесс регенерации клеток;

организм быстро восстанавливается;

проходит усталость;

удается психологически отдохнуть, успокоить свои нервы;

очищается система кровоснабжения;

расширяются поры кожи, вследствие чего токсины с легкостью выходят из организма;

мышцы расслабляются.

От банных мероприятий иммунная система крепнет, противостоит всевозможным недугам, простудным заболеваниям.

Смотрите видео блогера о том, что будет, если посещать сауну регулярно в течение 14 дней.

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Что такое сауна Сауна - финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют. Сауны можно разделить на два основных типа: обычные сауны, в которых согревают воздух, и инфракрасные сауны. Инфракрасные сауны могут использовать различные материалы в области нагрева, такие как древесный уголь, активные углеродные волокна и другие материалы. Большинство саун имеют электрические печи каменки, которые создают температурный режим. Именно поэтому основное отличие между баней и сауной - влажность и температура: в бане для парилки плескают воду на камни, и получается влажный пар, а финская сауна с помощью каменки выдает сухой пар.

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