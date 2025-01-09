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С легким паром: в чем польза бани для женщин

Виталий Кирсанов
9 января 2025, 16:38
236
Каждая женщина, которая хоть раз сходила в баню, вряд ли забудет то ощущение легкости и безмятежности, которое появляется после завершения процедур парения.
баня
Как правильно париться в бане / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • В чем польза бани для женщин
  • Как баня влияет на морщины
  • Может ли баня принести вред женщине

Гладкая ровная кожа, мягкие блестящие волосы, крепкий сон – это лишь очевидные поверхностные последствия посещения бани женщиной. Причем, речь идет именно о классической бане или финской сауне, а не о СПА комплексах, которые, несомненно, тоже полезны, но уже другими эффектами. Главред рассказывает, в чем именно заключается польза бани для женщин.

Автор YouTube-канала "DreamBodyClub - фитнес с Оксаной Новожиловой" также рассказал, чем полезна баня для женщин

В чем польза бани для женщин

Прежде всего, баня оказывает видимое косметическое воздействие на кожу всего тела. Высокие температуры в парной ускоряют обмен веществ, кровь в организме начинает циркулировать быстрее, за счет чего расширяются и насыщаются кислородом даже самые мелкие сосуды, которые и доставляют питательные вещества в кожу изнутри.

Разглаживаются мелкие морщины на лице за счет выработки во время банных процедур эластина. При регулярном посещении бани создается накопительный эффект, когда тонус кожи поддерживается даже при длительных перерывах.

Еще одна польза бани для женщин в том, что банные процедуры способствуют уменьшению отеков и снижению веса. Это происходит за счет ускорения обмена веществ и усиленного потоотделения. Сначала из организма выводится лишняя жидкость, а потом доходит очередь и до жиров. Дополнительного эффекта можно добиться при использовании веника. Также для похудения очень полезны контрастные процедуры, для которых баня подходит наилучшим образом.

С помощью веника также можно освободить кожу от омертвевших клеток, что способствует обновлению и омоложению кожи. А если дополнительно к парению веником добавить использование различных масок и скрабов, то результаты будут просто волшебными.

Снижение количества высыпаний на коже, профилактика воспалений. Эти процессы связаны с нагреванием тела почти до 39 градусов, когда многие болезнетворные бактерии на поверхности кожи и в порах просто погибают. Кроме того, избавлению от прыщей способствует расширение пор и выведение токсинов.

Баня также расслабляет и успокаивает нервную систему, снимает эмоционально напряжение на физическом уровне: уходят спазмы мышц, улучшается кровообращение, нормализуется работа внутренних органов.

Смотрите видео блогера о том, в чем польза бани для женщин

Вред баня приносит только в том случае, если женщина пренебрегает элементарными правилами посещения парной, игнорируя особенности своего организма. Так, в баню с осторожностью стоит посещать беременным женщинам, особенно на ранних сроках. Нежелательно посещать баню и во время критических дней. А вот в период кормления умеренные банные процедуры могут, с одной стороны, служить профилактикой застоя молока, а с другой – усиливать лактацию.

Конечно, баня не отменяет ни походы к косметологу, ни использование кремов и масок, однако ее воздействие на женский организм сложно переоценить. Впрочем, проверяйте это на практике и будьте красивыми, стройными и спокойными!

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Что такое сауна

Сауна - финская баня с горячим сухим воздухом. Представляет собой небольшое специальное помещение или постройку для испытания сухих и влажных ощущений. От пара и высоких температур купальщики потеют. Сауны можно разделить на два основных типа: обычные сауны, в которых согревают воздух, и инфракрасные сауны. Инфракрасные сауны могут использовать различные материалы в области нагрева, такие как древесный уголь, активные углеродные волокна и другие материалы. Большинство саун имеют электрические печи каменки, которые создают температурный режим. Именно поэтому основное отличие между баней и сауной - влажность и температура: в бане для парилки плескают воду на камни, и получается влажный пар, а финская сауна с помощью каменки выдает сухой пар.

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