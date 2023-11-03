Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецепт

У принцессы Дианы был "любимый на все времена" десерт, в котором использовались простые ингредиенты, пишет газета Express.
Хлебный пудинг является неизменным фаворитом среди британцев, поскольку он сочетает в себе роскошные слои мягкого бисквита с порциями сливок и при этом позволяет удобно использовать остатки.
Обычно такой пудинг готовят из чёрствого хлеба и молока или сливок; также он содержит яйца, растительное или сливочное масло и, в зависимости от того, сладкий или пикантный пудинг, множество других ингредиентов.
По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, принцесса Диана была страстной поклонницей этого блюда. Но ей особенно понравился вариант повара.
Хлебный пудинг с маслом - рецепт от повара королевской семьи
Британский повар поделился рецептом, благодаря которому хлебный пудинг входил в число любимых сладостей принцессы.
Вам понадобится:
- четверть стакана ликера;
- 80 г изюма;
- 12 ломтиков белого хлеба (мякиш);
- пачка растопленного сливочного масла;
- 9 яичных желтков;
- 2 ч. ложки ванильной пасты;
- треть стакана сахара;
- полстакана молока;
- 2 чашки густых сливок;
- 2 ст. ложки сахара;
- 80 г слегка поджаренного миндаля;
- 2 ст. ложки сахарной пудры.
Поместите изюм в миску и замочите его в ликере. Дайте ему настояться 2 часа.
Возьмите четыре ломтика белого хлеба (мякиша). Нарежьте мякиш кубиками, затем разложите их по дну формы для запекания. Возьмите изюм, пропитанный ликером, и посыпьте им мякиш.
Разрежьте оставшиеся восемь ломтиков хлеба по диагонали на четыре треугольника на каждый ломтик. Нагрейте в миске полторы пачки сливочного масла. После того, как масло расплавится, смажьте им каждый треугольник и разложите их на замоченный изюм в форме для запекания. Треугольники должны лежать внахлест. Сверху вылейте оставшееся сливочное масло.
Как правильно готовить английский пудинг - смотрите видео:
В большой миске смешайте девять яичных желтков с ванильной пастой и сахарным песком. Взбейте ингредиенты, пока смесь не превратится в густое темно-желтое тесто.
Доведите до кипения полстакана молока и две чашки густых сливок и добавьте кипящую жидкость в яичную смесь, постоянно помешивая. После смешивания вылейте смесь на хлеб в форме для запекания, пока она не достигнет верха хлеба. Оставьте на 20 минут, чтобы оно пропиталось.
Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте в духовке 30-45 минут, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым. Прежде чем вынимать из духовки, убедитесь, что начинка затвердела. Посыпьте десерт сахаром и растопите.
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