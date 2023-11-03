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Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецепт

Яна Ставская
3 ноября 2023, 17:29
Этот английский пудинг просто сведет вас с ума!
Любимый десерт принцессы Дианы: повар королевской семьи впервые раскрыл рецепт
Пудинг из батона прост в приготовлении / Коллаж Главреда. Фото: ua.depositphoto.com, скриншоты

У принцессы Дианы был "любимый на все времена" десерт, в котором использовались простые ингредиенты, пишет газета Express.

Хлебный пудинг является неизменным фаворитом среди британцев, поскольку он сочетает в себе роскошные слои мягкого бисквита с порциями сливок и при этом позволяет удобно использовать остатки.

Обычно такой пудинг готовят из чёрствого хлеба и молока или сливок; также он содержит яйца, растительное или сливочное масло и, в зависимости от того, сладкий или пикантный пудинг, множество других ингредиентов.

По словам шеф-повара королевской семьи Даррена Макгрейди, принцесса Диана была страстной поклонницей этого блюда. Но ей особенно понравился вариант повара.

Хлебный пудинг с маслом - рецепт от повара королевской семьи

Британский повар поделился рецептом, благодаря которому хлебный пудинг входил в число любимых сладостей принцессы.

Вам понадобится:

  • четверть стакана ликера;
  • 80 г изюма;
  • 12 ломтиков белого хлеба (мякиш);
  • пачка растопленного сливочного масла;
  • 9 яичных желтков;
  • 2 ч. ложки ванильной пасты;
  • треть стакана сахара;
  • полстакана молока;
  • 2 чашки густых сливок;
  • 2 ст. ложки сахара;
  • 80 г слегка поджаренного миндаля;
  • 2 ст. ложки сахарной пудры.

Поместите изюм в миску и замочите его в ликере. Дайте ему настояться 2 часа.

Возьмите четыре ломтика белого хлеба (мякиша). Нарежьте мякиш кубиками, затем разложите их по дну формы для запекания. Возьмите изюм, пропитанный ликером, и посыпьте им мякиш.

Разрежьте оставшиеся восемь ломтиков хлеба по диагонали на четыре треугольника на каждый ломтик. Нагрейте в миске полторы пачки сливочного масла. После того, как масло расплавится, смажьте им каждый треугольник и разложите их на замоченный изюм в форме для запекания. Треугольники должны лежать внахлест. Сверху вылейте оставшееся сливочное масло.

Как правильно готовить английский пудинг - смотрите видео:

В большой миске смешайте девять яичных желтков с ванильной пастой и сахарным песком. Взбейте ингредиенты, пока смесь не превратится в густое темно-желтое тесто.

Доведите до кипения полстакана молока и две чашки густых сливок и добавьте кипящую жидкость в яичную смесь, постоянно помешивая. После смешивания вылейте смесь на хлеб в форме для запекания, пока она не достигнет верха хлеба. Оставьте на 20 минут, чтобы оно пропиталось.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Выпекайте в духовке 30-45 минут, пока верх хлеба не станет золотисто-коричневым. Прежде чем вынимать из духовки, убедитесь, что начинка затвердела. Посыпьте десерт сахаром и растопите.

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