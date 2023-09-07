Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

Некоторые люди и во взрослом возрасте замечают, как после звонка или разговора с мамой внезапно может портиться настроение. Казалось бы - сепарация давно прошла, вы повзрослели, а на настроение мама всё еще влияет.
Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, что делать, если после разговора с матерью портится настроение.
Как правильно общаться с матерью - совет Натальи Холоденко
Психолог утверждает, что испорченное настроение после разговора с мамой может свидетельствовать только о проблемах в самом человеке, а не маме. Наталья сообщает, что это происходит из-за зависимости от мыслей матери на тот или иной счет, в уже, казалось бы, взрослом возрасте.
Вы взрослый человек и это нормально, что вы можете не нравиться своей маме, - объясняет психолог.
По словам психолога, так бывает, и во взрослом возрасте люди даже родственных связей не обязаны друг другу нравиться, даже если это ребенок и мать.
Каждый ведет себя так, как может и умеет, но взрослые люди для того и взрослые, чтобы быть самостоятельными и защищать себя от лишней критики, - подвела итог Наталья Холоденко.
Смотрите видео о том, как быть, если разговор с мамой портит настроение:
Также вам может быт интересно:
- Как дневной сон влияет на мозг: свойства, о которых вы не подозревали
- Где должен стоять стол по феншую: заработок и продуктивность будут обеспечены
- Что делать, если раздражает человек: 2 совета от психолога Натали Холоденко