Мама портит настроение: психолог Наталья Холоденко рассказала, что с этим делать

Известный психолог Наталя Холоденко рассказала, что делать, если после разговора с мамой портится настроение.

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Что делать, если после разговора с матерью портится настроение / коллаж: Главред, фото: скриншот, Pexels

Некоторые люди и во взрослом возрасте замечают, как после звонка или разговора с мамой внезапно может портиться настроение. Казалось бы - сепарация давно прошла, вы повзрослели, а на настроение мама всё еще влияет.

Известный в Украине психолог Наталья Холоденко рассказала, что делать, если после разговора с матерью портится настроение.

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Психолог утверждает, что испорченное настроение после разговора с мамой может свидетельствовать только о проблемах в самом человеке, а не маме. Наталья сообщает, что это происходит из-за зависимости от мыслей матери на тот или иной счет, в уже, казалось бы, взрослом возрасте.

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Вы взрослый человек и это нормально, что вы можете не нравиться своей маме, - объясняет психолог.

По словам психолога, так бывает, и во взрослом возрасте люди даже родственных связей не обязаны друг другу нравиться, даже если это ребенок и мать.

Каждый ведет себя так, как может и умеет, но взрослые люди для того и взрослые, чтобы быть самостоятельными и защищать себя от лишней критики, - подвела итог Наталья Холоденко.

Смотрите видео о том, как быть, если разговор с мамой портит настроение:

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