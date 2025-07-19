Мозг буквально закипит: только гений найдет недостающее число за 7 секунд

Регулярное решение таких головоломок тренирует мозг, улучшает память и аналитическое мышление.

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Найти спрятанное число, интересная задачка для мозга / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, jagranjosh

В интернете растет интерес к новой математической головоломке, которая предлагает пользователям найти недостающее число за максимально короткое время. Задача на первый взгляд кажется простой, однако решить ее нужно всего за 7 секунд, пишет Главред со ссылкой на jagranjosh.

Головоломка для разминки ума / фото: jagranjosh

Такие логические задачи не только интересны, но и полезны для развития мышления. Они помогают тренировать внимание, память и умение быстро находить нестандартные решения. Постоянная практика с подобными головоломками положительно влияет на умственную активность.

Ищете ответ? Есть еще немного времени подумать.

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Барабанная дробь! И да, ответ - 18.

Решение базируется на определенной закономерности. Вот как это выглядит:

4 + 8×2 = 20

9 + 3×2 = 15

6 + 6×2 = 18

В последнем примере применяется такая же формула: первое число прибавляется к произведению второго на 2. Таким образом, правильное число - 18.

А вот в этой головоломке есть шанс проверить себя - заметите ли вы ошибку на рисунке за 5 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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