Мозг буквально закипит: только гений найдет недостающее число за 7 секунд

В интернете растет интерес к новой математической головоломке, которая предлагает пользователям найти недостающее число за максимально короткое время. Задача на первый взгляд кажется простой, однако решить ее нужно всего за 7 секунд, пишет Главред со ссылкой на jagranjosh.
Такие логические задачи не только интересны, но и полезны для развития мышления. Они помогают тренировать внимание, память и умение быстро находить нестандартные решения. Постоянная практика с подобными головоломками положительно влияет на умственную активность.
Ищете ответ? Есть еще немного времени подумать.
Барабанная дробь! И да, ответ - 18.
Решение базируется на определенной закономерности. Вот как это выглядит:
- 4 + 8×2 = 20
- 9 + 3×2 = 15
- 6 + 6×2 = 18
В последнем примере применяется такая же формула: первое число прибавляется к произведению второго на 2. Таким образом, правильное число - 18.
А вот в этой головоломке есть шанс проверить себя - заметите ли вы ошибку на рисунке за 5 секунд.
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Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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