Может быть опасным на улице: как дышать на морозе правильно

Заморозки уже на носу и у некоторых людей при низким температурах затрудняется дыхание, поэтому важно знать, как лучше дышать на морозе.

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Как защитить дыхание в мороз / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

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На морозе можно переохладить дыхательные пути

Существует несколько приемов, как правильно дышать на морозе

С началом ноября температура воздуха на улице постепенно опускается даже до минусовых показателей и когда начинаются морозы дышать во время прогулки становится сложнее, а если не знать, как лучше дышать в холод, можно приобрести неприятности.

В Буковинском государственном медицинском университете рассказали, почему трудно дышать на морозе, как защитить свое дыхание и можно ли дышать ртом на холоде.

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Самая распространенная причина, почему зимой трудно дышать - это сужение дыхательных путей. Холод вызывает рефлекторное сужение бронхов, из-за чего воздух проходит с большей сложностью. А после минус 20 градусов переохладить дыхательные пути очень просто.

Даже в безветренную погоду носовые пазухи сужаются, дышать через нос становится довольно трудно. Человек начинает дышать ртом, что может привести к простуде. Чтобы этого избежать, нужно знать, как лучше дышать в холод.

Для начала, дышите медленно и равномерно. Независимо от того, вдыхаете вы через нос или рот, делайте это максимально медленно. Чем медленнее проходит воздух, тем больше времени он имеет, чтобы нагреться, пока попадет в дыхательные пути.

Также важно дышать носом как можно чаще. Дыхание через нос помогает лучше согреть воздух, который попадает в легкие. Поэтому старайтесь делать каждый вдох носом, если это возможно.

Если же нужно дышать ртом, делайте это через узкую щель. Едва разомкнув губы или вытянув их трубочкой, вы сможете замедлить поток воздуха. Также поднимите язык к небу - это поможет облегчить вдыхание холодного воздуха.

Вместо этого постарайтесь избегать глубоких вдохов. На сильном морозе глубокий вдох может привести к охлаждению легких, что может повысить риск воспаления. Поэтому лучше дышать неглубоко, как обычно.

В морозную погоду важно уменьшать физическую нагрузку. Не стоит делать рывковых движений, бегать или поднимать тяжелое. Размеренная и монотонная нагрузка поможет поддерживать спокойное дыхание.

Еще один совет - дышите не против ветра. Если вы вдыхаете на морозе против ветра, увеличивается скорость вдоха, а следовательно, и охлаждение. По возможности наклоните голову и дышите вниз, чтобы защитить дыхательные пути.

Не забывайте также закрыть лицо шарфом и дышите через него. Шарф, обернутый до глаз, удержит тепло и защитит от мороза. На вдохе и выдохе тепло будет проходить через шарф, сохраняя ваши нос и губы от охлаждения.

Теплая одежда - еще одна важная составляющая защиты. Особенно обратите внимание на одежду, прикрывающую грудь и шею. Холодный воздух может попадать в дыхательные пути через расстегнутый воротник, поэтому надевайте теплый, плотно прилегающий шарф, который хорошо удерживает тепло.

Что такое Буковинский государственный медицинский университет? Буковинский государственный медицинский университет - одно из крупнейших высших учебных заведений г. Черновцы. Это современное многопрофильное учреждение высшего медицинского образования, включенное в общий реестр Всемирной организации здравоохранения, Великой Хартии университетов, Европейской ассоциации университета, осуществляющее подготовку соискателей высшего образования по ступенчатой системе образования, пишет Википедия.

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