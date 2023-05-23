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Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены: чем все закончилось

Сергей Кущ
23 мая 2023, 15:03 обновлено 23 мая, 15:03
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Женщина поймала своего муж и мать на горячему. Она не поверила своим глазам.
Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены: чем все закончилось
Мужчина 22 года тайно встречался с мамой своей жены / Коллаж Главред, фото: pexals.com, pixabay.com

40-летняя женщина сделала анализ ДНК, который показал, что у ее мужа был тайный роман с ее мамой в течение 22 лет.

Она рассказала, что мужчина даже стал отцом ее братьев-близнецов. Женщина утверждает, что он полностью разрушил ее семью, пишет Mirror.

Женщина сообщила, что знает мужа с 15 лет, а в 17 она забеременела и они переехали к ее родителей.

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"Мои бабушка и дедушка построили дом по соседству с моими родителями, когда вышли на пенсию. Родители решили позволить нам жить в этом доме и сказали, что это будет мое наследство", - поделилась она.

Брак, по словам женщины, у нее был прекрасным - они дарили друг другу подарки, но однажды она вернулась домой после девичника и обнаружила маму и мужа вместе в своей спальне.

"Я вошла в комнату и увидела, что моя мама занимается сексом с моим мужем. Мама закричала на меня, чтобы я убиралась из их спальни, что потрясло меня еще больше. К сожалению, моя старшая дочь тоже была дома в своей спальне в другом конце дома и готовилась к вечеринке. Она выбежала и увидела, как моя голая мать в одной простыне выбежала из нашего дома в соседний и захлопнула дверь. Я попросила мужа объяснить, что происходит. Он сказал мне, что моя мама соблазнила его, когда нам было по 18 лет.Они занимались незащищенным сексом по крайней мере раз в месяц пока мы были женаты", - рассказала женщина.

Она подсчитала и ужаснулась, потому что получалось, что ее братья-близнецы и младший брат могут быть детьми ее мужа. Она не смогла долго держать в себе "отвратительную" новость и рассказала обо всем своему отцу.

"Я заставила мужа признаться, и мой папа был потрясен, ведь они с мамой тоже были школьными возлюбленными. Отец выгнал ее, и теперь она живет с моей 38-летней сестрой. Он настоял на проведении ДНК-теста для трех младших мальчиков, прежде чем рассматривать вопрос об их браке. Близнецы — биологические дети моего мужа. С тех пор я выгнала его из дома, и он живет со своими родителями", - добавила девушка.

Не желая больше иметь с ними ничего общего, женщина и ее отец сейчас пытаются продать свой дом, чтобы вместе купить большую недвижимость в другом месте. Она проходит психотерапию и пытается вернуться к нормальной жизни.

Напомним, Главред сообщал о том, что начальница уволила тренера по гимнастике из-за того, что у женщины было плохое самочувствие. Её лишили работы прямо в тот момент, когда она была в отделении неотложной помощи. Потом женщина решила отомстить начальнице и в итоге её бизнес развалился.

Также мы рассказывали о том, что женщина дала своему новорожденному ребенку странное имя - Зациан. Всё произошло в тот момент, когда её брат играл в игру о покемонах и предложил дать ребенку имя одного из персонажей.

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