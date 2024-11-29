Мужчина купил старинную бутылку с запиской: что было внутри

Находка поразила не только своим внешним видом, но и состоянием содержимого.

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Мужчина купил старинную бутылку с запиской внутри: что было в ней / Фото: reddit.com

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Что гласила надпись на этикетке бутылки

Чем было опасно содержимое

В Нью-Йорке на распродаже недвижимости мужчина обнаружил необычную старинную бутылку, возраст которой оценивается примерно в 80 лет. Уникальность находки привлекла внимание благодаря пугающей этикетке.

По словам покупателя, распродажа проходила в доме, ранее принадлежавшем кладбищенскому смотрителю и каменщику, пишет Newsweek.

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Среди множества странных вещей именно эта бутылка, украшенная изображением крысы, особенно заинтересовала его.

"Я увлекаюсь коллекционированием необычных предметов, а эта бутылка показалась мне уникальной благодаря своей зловещей этикетке", — рассказал он.

Надпись на этикетке бутылки гласила: "Эта бутылка содержит смертельный яд".

Находка поразила не только своим внешним видом, но и состоянием содержимого: мышьяк сохранил свои токсичные свойства.

"Мышьяк не разлагается, поэтому я держу бутылку закрытой", — пояснил коллекционер.

Чем опасен мышьяк для человека? Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях — смерть.

Хотя прежний хозяин дома работал в профессиях, связанных с кладбищами, прямой связи между его деятельностью и бутылкой не установлено. По мнению нового владельца, мышьяк использовался как крысиный яд, который в прошлом был доступен в магазинах.

Коллекционер подчеркнул, что не собирается открывать бутылку или использовать ее содержимое. В будущем он планирует разместить опасный артефакт в запертом стеклянном футляре вместе с другими редкими экспонатами.

"Я бы хотел, чтобы бутылка попала в руки коллекционера, который сможет обеспечить ей достойное хранение. Возможно, это будет кто-то, кто увлекается старинными бутылками или редкими диковинками", — добавил он.

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