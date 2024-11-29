Мужчина купил старинную бутылку с запиской: что было внутри

В материале:
- Что гласила надпись на этикетке бутылки
- Чем было опасно содержимое
В Нью-Йорке на распродаже недвижимости мужчина обнаружил необычную старинную бутылку, возраст которой оценивается примерно в 80 лет. Уникальность находки привлекла внимание благодаря пугающей этикетке.
По словам покупателя, распродажа проходила в доме, ранее принадлежавшем кладбищенскому смотрителю и каменщику, пишет Newsweek.
Среди множества странных вещей именно эта бутылка, украшенная изображением крысы, особенно заинтересовала его.
"Я увлекаюсь коллекционированием необычных предметов, а эта бутылка показалась мне уникальной благодаря своей зловещей этикетке", — рассказал он.
Надпись на этикетке бутылки гласила: "Эта бутылка содержит смертельный яд".
Находка поразила не только своим внешним видом, но и состоянием содержимого: мышьяк сохранил свои токсичные свойства.
"Мышьяк не разлагается, поэтому я держу бутылку закрытой", — пояснил коллекционер.
Чем опасен мышьяк для человека?
Непосредственные симптомы острого отравления мышьяком включают рвоту, боли в области живота и диарею. За ними следуют онемение и покалывание в конечностях, мышечные судороги и в самых тяжелых случаях — смерть.
Хотя прежний хозяин дома работал в профессиях, связанных с кладбищами, прямой связи между его деятельностью и бутылкой не установлено. По мнению нового владельца, мышьяк использовался как крысиный яд, который в прошлом был доступен в магазинах.
Коллекционер подчеркнул, что не собирается открывать бутылку или использовать ее содержимое. В будущем он планирует разместить опасный артефакт в запертом стеклянном футляре вместе с другими редкими экспонатами.
"Я бы хотел, чтобы бутылка попала в руки коллекционера, который сможет обеспечить ей достойное хранение. Возможно, это будет кто-то, кто увлекается старинными бутылками или редкими диковинками", — добавил он.
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