Названо время года, когда чаще всего рождаются самые счастливые дети

По словам авторов исследования, дети, рожденные летом, как правило, капризны.

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В какое время года чаще всего рождаются самые счастливые дети / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Результаты исследования ученых

Время года влияет на химические вещества в мозге ребенка

Дети, рожденные весной, очень позитивны, жизнерадостны и оптимистичны во взрослом возрасте. А те, кто родился осенью, с большей вероятностью будут в депрессии. К такому выводу пришли ученые из Европейского колледжа нейропсихофармакологии во время своего исследования, пишет yourtango.com.

То, в какое время года человек родился, оказывает большое влияние на личность во взрослой жизни, показало исследование.

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По словам авторов исследования, дети, рожденные летом, как правило, капризны, в то время как дети, рожденные зимой, с меньшей вероятностью станут раздражительными взрослыми.

"Причина этого в том, что время года влияет на химические вещества в мозге ребенка, которые оказывают влияние на черты личности. Хотя это не относится ко всем детям, рожденным в определенное время года, для некоторых это показательно", - говорится в статье.

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