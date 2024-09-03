'Не орех': Сеть поразило неожиданное открытие о кокосе

Кокосы - это экзотические фрукты, которые мы часто добавляем в наши напитки и блюда. Они прекрасно дополняют пинья-коладу или фруктовый салат, и кажется, что возможности их использования безграничны.
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Ко Всемирному дню кокоса, который отмечается 2 сентября, пользователи TikTok были ошеломлены неожиданным открытием о нем. Один из видеоблогеров по имени @ramonsmid, у которого 5600 подписчиков, поделился неожиданной информацией: кокосы на самом деле не являются орехами. Он объяснил, что кокосы не имеют ничего общего с грецкими орехами или пеканом, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.
"Я исследовал, что такое кокос, и был удивлен - кокосы вообще не являются орехами. Представьте, это просто фрукт!", - написал он.
Это открытие поразило многих, собрав 500 лайков и множество комментариев. Один из подписчиков написал: "Ого, я никогда не знал этого о кокосах".
На самом деле, с ботанической точки зрения, кокосы классифицируются как фрукты, а точнее, как костянки - такие же, как персики, груши или миндаль. Когда вы покупаете кокос в магазине, вы видите только внутренний слой плода, который содержит семена и сочную мякоть.
Интересно, что хотя кокосы не являются орехами, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США признает их древесными орехами. Тем не менее, большинство людей с аллергией на орехи могут безопасно потреблять кокосы.
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