Почему в Финляндии не используют губки для мытья посуды: что берут взамен

Губки не только вредны для окружающей среды, но и являются рассадником бактерий и грибков из-за их пористой текстуры, которая задерживает влагу.

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Что в Финляндии используют вместо губок для мытья посуды - неожиданная альтернатива / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Во многих европейских странах, в частности в Финляндии, начали отказываться от использования губок для мытья посуды. Это связано с тем, что губки трудно утилизировать, а в природе они разлагаются около полувека.

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Пористая текстура губок создает благоприятную среду для развития бактерий и грибков. По данным норвежских исследователей, кухонные губки содержат больше бактерий, чем кухонные щетки, которые являются более гигиеничными для мытья посуды, пишет CNN.

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"Сальмонелла и другие бактерии растут и выживают лучше в губках, чем в щетках. Причина в том, что губки при ежедневном использовании никогда не высыхают", - сказал научный сотрудник норвежского исследовательского института пищевых продуктов Nofima Тронд Мьоретро.

В Финляндии вместо губок широко используют специальные щетки для мытья посуды, которые называются "astiaharja". Эти щетки более экологичны и гигиеничны. Они не только эффективно чистят посуду, но и легче в утилизации. Некоторые финские домохозяйства используют усовершенствованные версии щеток, которые имеют шланг для подачи моющего средства и емкость для геля.

Специалисты подчеркивают, что губки являются рассадником бактерий и грибков из-за их пористой текстуры, которая задерживает влагу. Исследования показали, что даже попытки обеззараживания губок не дают отличного результата. Например, мытьё в посудомоечной машине уничтожает до 57% бактерий, кипячение - до 47%, а стирка в стиральной машине - до 43%. В то же время микроволновая печь почти не уничтожает бактерии.

"В одной губке может содержаться большее количество бактерий, чем людей на Земле", - сказал автор исследования, опубликованного в Journal of Applied Microbiology Мьоретро.

Использование щеток, как показывает практика, является оптимальным решением, поскольку они лучше высыхают между использованиями и уменьшают риск накопления бактерий. В идеале, для максимального очищения посуды рекомендуется использовать посудомоечную машину.

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