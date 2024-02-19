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Француженки кладут губки в микроволновку: у нас так почти никто не делает

Сергей Кущ
19 февраля 2024, 12:54
Одно простое действие удивит вас результатом.
Как продезинфицировать губку для мытья посуды
Как продезинфицировать губку для мытья посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Французские домохозяйки всегда славились непревзойденным мастерством в деле уборки. Одним из их волшебных приемов является использование микроволновки для обработки губок и салфеток.

Ежедневная влажность, с которой сталкиваются наши губки и салфетки, создает идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Это делает тщательную уборку неотъемлемой частью процесса, чтобы избежать распространения микроорганизмов по всему дому, пишет французский портал sante+.

Секрет французских домохозяек

Чтобы обеспечить дезинфекцию губок и салфеток, французские хозяйки используют простую, но эффективную технику. Губку или салфетку, слегка смоченную в мыльном растворе, они помещают в микроволновую печь на две минуты. После этого дадут ей еще минуту или две, чтобы избежать ожогов при вынимании.

видео дня

Для тех, кто не располагает микроволновой печью, француженки предлагают альтернативный вариант. Поместите салфетки в стиральную машину или губки в посудомоечную машину при температуре 60°. В этом случае процесс займет больше времени, но результат будет таким же эффективным.

Теперь, зная этот быстрый и простой способ французских хозяек, вы можете поддерживать чистоту и гигиеничность в вашем доме.

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