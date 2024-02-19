Француженки кладут губки в микроволновку: у нас так почти никто не делает

Одно простое действие удивит вас результатом.

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Как продезинфицировать губку для мытья посуды / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Французские домохозяйки всегда славились непревзойденным мастерством в деле уборки. Одним из их волшебных приемов является использование микроволновки для обработки губок и салфеток.

Ежедневная влажность, с которой сталкиваются наши губки и салфетки, создает идеальные условия для размножения бактерий и плесени. Это делает тщательную уборку неотъемлемой частью процесса, чтобы избежать распространения микроорганизмов по всему дому, пишет французский портал sante+.

Секрет французских домохозяек

Чтобы обеспечить дезинфекцию губок и салфеток, французские хозяйки используют простую, но эффективную технику. Губку или салфетку, слегка смоченную в мыльном растворе, они помещают в микроволновую печь на две минуты. После этого дадут ей еще минуту или две, чтобы избежать ожогов при вынимании.

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Для тех, кто не располагает микроволновой печью, француженки предлагают альтернативный вариант. Поместите салфетки в стиральную машину или губки в посудомоечную машину при температуре 60°. В этом случае процесс займет больше времени, но результат будет таким же эффективным.

Теперь, зная этот быстрый и простой способ французских хозяек, вы можете поддерживать чистоту и гигиеничность в вашем доме.

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