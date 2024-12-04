Не просто для красоты: почему у некоторых сыров есть дырки

Интересно, но делают их не специально.

https://glavred.info/life/ne-prosto-dlya-krasoty-pochemu-u-nekotoryh-syrov-est-dyrki-10619690.html Ссылка скопирована

Почему у некоторых сыров есть дырки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Дырки в сыре - это результат естественного процесса ферментации

Какой сыр с дырками самый известный

Сыр — это один из самых любимых молочных продуктов во всем мире. Его разновидности поражают воображение: чеддер, гауда, грюйер, эмменталь. Некоторые сыры отличаются гладкой текстурой, а другие — знаменитым наличием дырочек.

Главред ответит на вопрос любителей сыра: почему у сыра есть дырочки?

видео дня

Откуда берутся дыры в швейцарском сыре?

Дырочки в сыре, как оказалось, — это результат естественного процесса ферментации. На их образование влияют бактерии, которые участвуют в производстве продукта, пишет французский портал Sante+.

Во время ферментации микроорганизмы преобразуют лактозу (молочный сахар) в молочную кислоту и другие вещества, включая углекислый газ. Этот газ, находясь внутри сырной массы, образует пузырьки, которые превращаются в характерные отверстия.

Самый известный сыр с дырками — это эмменталь, традиционный швейцарский сорт. Кроме него, дыры можно встретить и в других видах сыров, таких как грюйер или комте.

Почему в моем швейцарском сыре нет дырок?

Интересно, что отсутствие дырок в сыре тоже возможно. Причина — в технологии производства или недостаточном количестве бактерий, выделяющих углекислый газ. Например, если сыр производился в условиях с низким содержанием кислорода или при слишком высокой плотности сырной массы, отверстия могут не сформироваться.

История открытия

В 1917 году американский химик Уильям Кларк впервые объяснил это явление. Он установил, что пропионовые бактерии являются главными "виновниками" появления углекислого газа и, как следствие, дырок в сыре.

Вам может быть интересно:

Что такое сырная плесень? Сырная плесень — плесневые грибы, используемые при приготовлении некоторых видов сыра. Может означать один из следующих видов:

Penicillium roqueforti — плесень, применяемая при производстве сыра рокфор.

Penicillium camemberti — плесень, применяемая при производстве сыров бри и камамбер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред