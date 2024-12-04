Не просто для красоты: почему у некоторых сыров есть дырки

Вы узнаете:
- Дырки в сыре - это результат естественного процесса ферментации
- Какой сыр с дырками самый известный
Сыр — это один из самых любимых молочных продуктов во всем мире. Его разновидности поражают воображение: чеддер, гауда, грюйер, эмменталь. Некоторые сыры отличаются гладкой текстурой, а другие — знаменитым наличием дырочек.
Главред ответит на вопрос любителей сыра: почему у сыра есть дырочки?
Откуда берутся дыры в швейцарском сыре?
Дырочки в сыре, как оказалось, — это результат естественного процесса ферментации. На их образование влияют бактерии, которые участвуют в производстве продукта, пишет французский портал Sante+.
Во время ферментации микроорганизмы преобразуют лактозу (молочный сахар) в молочную кислоту и другие вещества, включая углекислый газ. Этот газ, находясь внутри сырной массы, образует пузырьки, которые превращаются в характерные отверстия.
Самый известный сыр с дырками — это эмменталь, традиционный швейцарский сорт. Кроме него, дыры можно встретить и в других видах сыров, таких как грюйер или комте.
Почему в моем швейцарском сыре нет дырок?
Интересно, что отсутствие дырок в сыре тоже возможно. Причина — в технологии производства или недостаточном количестве бактерий, выделяющих углекислый газ. Например, если сыр производился в условиях с низким содержанием кислорода или при слишком высокой плотности сырной массы, отверстия могут не сформироваться.
История открытия
В 1917 году американский химик Уильям Кларк впервые объяснил это явление. Он установил, что пропионовые бактерии являются главными "виновниками" появления углекислого газа и, как следствие, дырок в сыре.
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Что такое сырная плесень?
Сырная плесень — плесневые грибы, используемые при приготовлении некоторых видов сыра. Может означать один из следующих видов:
Penicillium roqueforti — плесень, применяемая при производстве сыра рокфор.
Penicillium camemberti — плесень, применяемая при производстве сыров бри и камамбер.
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