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Не выбрасывайте старую зубную щетку: как отмыть стиральную машинку до блеска

Анна Косик
22 июля 2024, 21:18
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Обычно стиральную машинку протирают только снаружи, но она нуждается и в регулярной очистке изнутри. Обычная зубная щетка в этом поможет.
Щетка, пральная машинка
Как отчистить стиральную машину щеткой / Коллаж: Главред, фото: flickr, скрины из видео

Стиральную машинку не принято регулярно вымывать изнутри, хотя это очень важно для чистоты и запаха вещей, а также, чтобы продлить срок ее службы. Пока одни пользуются дорогостоящими услугами по очистке машинки, блогер Мария Державина рассказала, как это сделать дома без лишних затрат.

В видео в TikTok она показала, как отмыть стиральную машину до состояния новой. Для начала блогер вынула отсек стирального порошка, запшикала его моющим средством и интенсивно протерла обычной зубной щеткой. Внутри вашинки сделала то же самое - и налета и ржавчины как и не было. После этого следует протереть все от пены и задвинуть отсек обратно.

Следующим этапом является чистка клапана и фильтра. С клапана нужно слить всю застоявшуюся воду, а из фильтра вычистить весь мусор. Мария предупредила, что этот процесс будет не из самых приятных из-за запаха, однако очистить эту часть стиралки важно. Отверстие она запшикала моющим средством и тщательно прочистила фильтр - опять же, зубной щеткой. После этого фильтр нужно вкрутить обратно и можно переходить к очистке самого барабана.

видео дня

Возьмите моющее средство и протрите им дверцу от налета и резинку. Ее нужно протирать особенно тщательно, чтобы потом постиранные вещи в машинке не имели плохого запаха. После этого остается вымыть стиралку снаружи от пыли и подтеков.

Последним этапом очистки стиральной машины будет запуск на самом длинном цикле при 95 градусах с лимонной кислотой, чтобы не оставить накипи ни единого шанса. Такие манипуляции, по словам Марии, приведут к тому, что машинка будет выглядеть, как новая.

Кто такая Мария Державина?

Мария Державина - TikTok-блогер, рассказывающая об эффективных советах по уборке, обустройству пространства в доме, шопинге и собственной жизни. На ее аккаунте почти 4 миллиона лайков, а подписаны на Марию более 80 тысяч пользователей.

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