Нет, это не связано с простудой: есть несколько причин, почему кот чихает

Кот чихает много раз подряд, даже когда у нет видимых признаков простуды. Если вы заметили за своим животным такое, не надо сразу бежать к ветеринару - сперва попробуйте сами разобраться.
Кошка чихает - других симптомов нет
Такую реакцию у вашей кошки может вызвать:
- пыль, аллергии;
- сухой воздух;
- волосы, шерсть в носу;
- легкое раздражение слизистой.
Кроме того, коты таким образом еще и просто чистят нос.
У кота сопли и чихает - чем лечить
А вот если ваш кот чихает и слезятся глаза, это может быть признаком того, что животное болеет.
Слезы могут вызвать респираторные болезни, аллергии, конъюнктивит или заболевание дыхательных путей. В таком случае необходимо немедленно обратится к ветеринару.
Когда ваша кошка чихает, лечение в домашних условиях тоже приветствуется и не запрещается врачами - но только тогда, когда домашний питомец ничем серьезным не болен.
Для этого проветрите помещение (чтобы убрать сухость воздуха).
Аккуратно протрите глаза кошки мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде.
Регулярно убирайте помещения, проверьте пищу котов на аллергены.
Следите за тем, чтобы у кошки всегда была вода в тарелке. Это особенно важно при проблемах с верхними дыхательными путями.
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