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Нет, это не связано с простудой: есть несколько причин, почему кот чихает

Яна Ставская
22 ноября 2023, 05:20
Не всегда эта реакция связана с простудой или другими болезнями. Читайте
Коты
Кошка чихает много раз подряд. Что делать? / Коллаж Главред, фото: скриншот

Кот чихает много раз подряд, даже когда у нет видимых признаков простуды. Если вы заметили за своим животным такое, не надо сразу бежать к ветеринару - сперва попробуйте сами разобраться.

Кошка чихает - других симптомов нет

Такую реакцию у вашей кошки может вызвать:

  • пыль, аллергии;
  • сухой воздух;
  • волосы, шерсть в носу;
  • легкое раздражение слизистой.

Кроме того, коты таким образом еще и просто чистят нос.

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У кота сопли и чихает - чем лечить

А вот если ваш кот чихает и слезятся глаза, это может быть признаком того, что животное болеет.

Слезы могут вызвать респираторные болезни, аллергии, конъюнктивит или заболевание дыхательных путей. В таком случае необходимо немедленно обратится к ветеринару.

Когда ваша кошка чихает, лечение в домашних условиях тоже приветствуется и не запрещается врачами - но только тогда, когда домашний питомец ничем серьезным не болен.

Для этого проветрите помещение (чтобы убрать сухость воздуха).

Аккуратно протрите глаза кошки мягкой тряпочкой, смоченной в теплой воде.

Регулярно убирайте помещения, проверьте пищу котов на аллергены.

Следите за тем, чтобы у кошки всегда была вода в тарелке. Это особенно важно при проблемах с верхними дыхательными путями.

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