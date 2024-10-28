Нет никакой пользы: парикмахер назвала ТОП-5 бесполезных салонных процедур

Кратко о самом главном:
- Помогают ли волосам коллагеновые маски и масла
- Какой вред приносит глубокая очистка и детокс
Парикмахер рассказала о бессмысленных процедурах в украинских салонах, которые не только не помогают волосам, но и являются пустой тратой денег. О популярных, но малоэффективных методах ухода рассказывает парикмахер и стилист Руслана Бела в Instagram.
Кто такая Руслана Бела
Руслана Бела - парикмахер-стилист международного уровня с более чем 29-летним опытом работы в бьюти-индустрии, работает с украинскими звездами.
Топ-колорист академии Loreal, автор семинара "О чем молчат в салонах красоты".
Помогает ориентироваться в так называемых "ритуалах красоты" и не тратить деньги на ненужные процедуры и уход, отмечает РБК.
Коллагеновые маски для волос
Коллаген - белок, поддерживающий соединительные ткани, такие как сухожилия, кости и дерма, но волосы не относятся к таким тканям. Поэтому непонятно, что именно добавляют в волосы под видом коллагена.
Глубокое очищение и детокс
Шампуни для "глубокого очищения" и "детокс" могут нарушить естественный баланс кожи головы, смывая полезную микрофлору. Кожа имеет собственный защитный механизм, и ваша задача - подобрать подходящий шампунь для типа волос, а не вымывать естественный жир.
Стрижка горячими ножницами
Волосам безразлично, какой температуры ножницы. Эта процедура не "запаивает" кончики - для здоровых волос нужен правильный уход, а не нагрев ножниц.
Полировка волос
Полировка не решает проблему секущихся кончиков и даже может сделать волосы тоньше.
Натуральные масла
Кокосовое, макадамиевое или аргановое масло не проникают в структуру волос, а просто оставляют на них жирный слой, добавляя блеска, но без реальной пользы.
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