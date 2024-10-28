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Нет никакой пользы: парикмахер назвала ТОП-5 бесполезных салонных процедур

Даяна Швец
28 октября 2024, 18:53
146
Есть некоторые процедуры, которые стоят денег, однако не помогают волосам.
волосы, парикмахер
Парикмахер перечислила список бессмысленных салонных процедур для волос / коллаж: Главред, фото: pexel

Кратко о самом главном:

  • Помогают ли волосам коллагеновые маски и масла
  • Какой вред приносит глубокая очистка и детокс

Парикмахер рассказала о бессмысленных процедурах в украинских салонах, которые не только не помогают волосам, но и являются пустой тратой денег. О популярных, но малоэффективных методах ухода рассказывает парикмахер и стилист Руслана Бела в Instagram.

Кто такая Руслана Бела

Руслана Бела - парикмахер-стилист международного уровня с более чем 29-летним опытом работы в бьюти-индустрии, работает с украинскими звездами.

видео дня

Топ-колорист академии Loreal, автор семинара "О чем молчат в салонах красоты".

Помогает ориентироваться в так называемых "ритуалах красоты" и не тратить деньги на ненужные процедуры и уход, отмечает РБК.

Коллагеновые маски для волос

Коллаген - белок, поддерживающий соединительные ткани, такие как сухожилия, кости и дерма, но волосы не относятся к таким тканям. Поэтому непонятно, что именно добавляют в волосы под видом коллагена.

Глубокое очищение и детокс

Шампуни для "глубокого очищения" и "детокс" могут нарушить естественный баланс кожи головы, смывая полезную микрофлору. Кожа имеет собственный защитный механизм, и ваша задача - подобрать подходящий шампунь для типа волос, а не вымывать естественный жир.

Стрижка горячими ножницами

Волосам безразлично, какой температуры ножницы. Эта процедура не "запаивает" кончики - для здоровых волос нужен правильный уход, а не нагрев ножниц.

Полировка волос

Полировка не решает проблему секущихся кончиков и даже может сделать волосы тоньше.

Натуральные масла

Кокосовое, макадамиевое или аргановое масло не проникают в структуру волос, а просто оставляют на них жирный слой, добавляя блеска, но без реальной пользы.

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