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Француз отсудил у компании 40 тыс. евро из-за скуки на работе

12 июня 2020, 12:27

Фредерик Денар ничем не занимался в офисе и просто ждал окончания рабочего дня.

мужчина, офис, работа
Мужчина описал свой рабочий день как "падение в ад" / Фото pixabay.com

Во Франции принято решение в деле, которое тянулось еще с 2016 года. Выиграл суд Фредерик Денар, который требовал от парфюмерной компании Interparfums 500 тысяч евро за то, что ему было скучно на работе.

Апелляционный суд Парижа принял решение в пользу француза, однако присудил выплатить ему 40 тысяч евро компенсации, пишет The Telegraph.

Денар работал в компании менеджером в течение четырех лет и пошел в суд из-за того, что он ничем не занимался на работе – в какой-то момент его рабочий день стал ограничиваться лишь заказом письменных принадлежностей. После этого он просто сидел и ждал окончания смены - этот период француз описал как "падение в ад".

В суде Денар заявил, что его состояние можно охарактеризовать как профессиональное выгорание - только от безделья. Из-за этого у него развилась депрессия, произошел нервный срыв. После этого он семь месяцев вообще не появлялся на работе - и только тогда его уволили.

При этом юристы компании утверждали, что мужчина никак не давал понять, что его что-то не устраивает. В результате суд удовлетворил требования француза лишь частично.

Как сообщал Главред, ранее ученые предупредили, что трудоголикам грозят серьезные проблемы со здоровьем из-за их гиперответственности.

работа суд новости Франции
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