"Протест против Зеленского": Tesla Андрея Богдана запарковалась поперек дороги

Новости Киева - Андрей Богдан нагло припарковался поперек дороги: фото / Facebook

Автомобиль Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана был замечен в компрометирующей его владельца позиции: наплевав на правила и удобство других водителей, водитель авто припарковался прямо поперек дороги. Тем самым машина перекрыла полосу, мешая проезду других водителей.

"Нет, это авто не собирается пересекать двойную сплошную. Это Тесла Андрея Богдана так запаркована!" – поясняется в Facebook-посте движения ОстановиЛося.

В доказательство своих слов автор поста выложил фото парковки.

Читайте такжеБогдана хотят судить после случая в зоопарке с "козлиной дурной"Комментарии под снимками полны возмущения и сарказма.

"Это протест против Зеленого", – пишет пользователь Andrii Frantsyn.

"У этого заведения постоянно происходит подобное, там и вторым рядом паркуются, и через двойную сплошную", – уточняет Влад Донченко.

"Гребаный автопилот снова кокоса нанюхался", – иронизирует Denys Denysenko.

"Он так остановился, чтобы не дать потенциальному нарушителю тем самым нарушить. Всё еще беспокоится о нас", – шутит Рома Сорока.

Напомним, Владимир Зеленский назначил Андрея Богдана главой Администрации президента (позже переименована в Офиса президента) 21 мая 2019 года, а уволил с поста 11 февраля 2020-го.

Позднее президент признался, что хотел назначить Богдана генпрокурором, но потом резко передумал.

Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко говорил, что главная проблема Андрея Богдана на посту главы ОП заключалась в том, что он потерял монополию на главу государства.