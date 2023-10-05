Новый фильм от Netflix вводит людей в состояние стресса: на что жалуются зрители

Всемирно известная компания Netflix славится своими увлекательными и порой тяжелыми фильмами, которые держат зрителя в напряжении. Все любители острых ощущений регулярно задаются вопросом о том, что сейчас в топе на Нетфликс - и как раз сейчас есть о чем поговорить.
Netflix - новый фильм
Cовсем недавно компания выпустила фильм с загадочным названием "В никуда", сюжет которого основан на истории беременной женщины, которая застряла в транспортном контейнере посреди океана.
На протяжении всего испаноязычного фильма супруг беременной прикладывает все усилия для того, чтобы определить, где она находится.
В сети разразились бури комментариев о том, что один только трейлер вызывает неописуемое чувство "стресса", о чем никаких предупреждений в начале трейлера нет.
"Фильм должен иметь предупреждение о стрессе", - комментируют люди в социальных сетях.
При этом, несмотря на довольно непростой сюжет, который "не дает спуску", некоторым фильм даже понравился:
"Вчера посмотрел. Напрягло. Хорошая штука", - комментирует другой человек.
А кто-то и вовсе шутит о том, что при наличии университета в реальной жизни фильм не так уж и пугает.
В конечном итоге, рецензенты о фильме отзываются, как о "напряженной и клаустрофобной драме, которая вызывает беспокойство", однако, если человек привык смотреть "ужасы", то данная картина не станет для него чем-то особенным.
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